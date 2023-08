I løbet af mandagen har der været flere meldinger og uenigheder i det militære luftrum.

Både det danske og britiske forsvar har været i luften for at identificere russiske bombefly, der angiveligt har fløjet mod hollandsk luftrum.

Hvor det danske forsvar tidligere mandag afviste et russisk besøg i det danske luftrum, er lyden en anden fra Storbritannien.

Det skriver norske Dagbladet.

Ifølge de britiske myndigheder, har de, modsat Danmark, opsnappet to russiske bombefly nord for Shetlandsøerne.

Men briterne er således ikke de eneste, der har haft uønsket luftbesøg.

For ifølge det russiske statsdrevne medie RIA har russiske kampfly haft to norske kampfly på radaren, der havde kurs mod det russiske luftrum over Barentshavet - og det foregik således også mandag.

Det svarer pressechefen hos det norske forsvar, Reidar Flasnes, på til mediet. Han kalder det dog for en almindelig hændelse:

»Der har været et norsk militærfly oppe, som er blevet identificeret af et russisk fly i internationalt luftrum. Det sker jævnligt begge veje,« lyder det.