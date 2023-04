Lyt til artiklen

Hun blev fanget i en alder af blot fire år i 1971, og siden har spækhuggeren Lolita levet i Miami Seaquarium i Florida, USA.

I dag er Lolita 56 år gammel, og det er nu besluttet, at hun skal slippes løs i sit naturlige habitat i den nordlige del af Stillehavet i løbet af de næste to år, skriver BBC.

Siden spækhuggeren ankom til Miami Seaquarium, har hun optrådt for gæsterne og levet i en tank, der er er 26 meter lang og 11 meter bred.

Lolita er selv seks meter lang, og kritikere har længe protesteret mod hvalens leveforhold. Derudover er hun en del af arten Southern Resident Killer Whale, som i 2005 blev erklæret for truet.

Det er også den detalje, der har gjort, at parken har måttet gå med til at sætte hende fri.

Spækhuggeren optrådte for gæster helt indtil i fjor, hvor hun fik lov at gå på pension.

Men hvalens rejse tilbage til naturen bliver en besværlig en af slagsen. Lolita har nemlig ikke skullet jage for at få føde i sin tid i fangenskab, og så er der også spørgsmålet om, hvorvidt hun kan blive resocialiseret med de andre spækhuggere.

Lolita har nemlig kun haft en anden spækhugger at forholde sig til, imens hun har været i Miami Seaquarium, og den spækhugger døde i 1980.

Rejsen tilbage til Stillehavet bliver også dyr, men der får forlystelsesparken heldigvis hjælp.

Jim Irsay, der også ejer NFL-holdet Indianapolis Colts, kommer til at spæde til.

»Jeg er meget spændt på at være en del af Lolitas rejse. Hun er et hårdført væsen. Det er fantastisk. Jeg har elsket hvaler, siden jeg var en lille dreng,« siger han.

Igennem de næste to år kommer hun til at befinde sig i et havnebassin, hvor hun forhåbentlig kan komme i kontakt med den gruppe af hvaler, hun blev født ind i.