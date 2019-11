Læger uden Grænsers klinik kan ikke følge med tilstrømningen af migranter i græsk migrantlejr med 5000 børn.

Et blot ni måneder gammelt spædbarn har mistet livet i migrantlejren Moria på den græske ø Lesbos på grund af "alvorlig dehydrering".

Det oplyser organisationen Læger uden Grænser mandag.

- Vi er fuldstændig knuste over meldingen om, at en ni måneder gammel baby har mistet livet i Moria, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Spædbarnet blev sendt til en læge 10. november med symptomer på dehydrering.

Det blev besluttet at overføre barnet til et nærtliggende hospital, men spædbarnet omkom inden ankomsten til sygehuset.

Det er tredje dødsfald, der er blevet bekræftet på blot to måneder i den efterhånden overfyldte migrant-lejr.

Læger uden Grænser efterlyser akut hjælp til migranterne på Lesbos.

- Mænd, kvinder og især børn har behov for omgående at blive indkvarteret på et sikkert og passende sted på det græske fastland eller et andet EU-land, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Danske Mie Terkelsen arbejder som sygeplejerske for Læger uden Grænser i Moria-lejren. Hun fortæller, at situationen forværres i lejren dag for dag.

- Situationen er nået til et punkt, som jeg aldrig havde drømt om, at jeg skulle se. Der bor lige nu 15.000 mennesker i en lejr, der er skabt til 3000, og der kommer hele tiden flere til, siger Mie Terkelsen.

Omkring en tredjedel af de 15.000 migranter er børn, og ifølge Læger uden Grænser behandler organisationens læger og sygeplejersker omkring 100 børn om dagen. Heraf betegnes mindst syv som alvorlige tilfælde.

- Vi kæmper alt, hvad vi kan, men det er umuligt at følge med, som det ser ud lige nu, siger Mie Terkelsen.

Det seneste dødsfald i lejren ville ifølge Læger uden Grænser være forhindret, hvis barnet havde befundet sig uden for lejren.

Problemet for mange syge børn er ifølge Mie Terkelsen de uhygiejniske forhold, alle lever under i lejren.

- Når der er så mange børn samlet på et lille sted, så ser man rigtig mange med diarré, opkast og luftvejssygdomme, og det hele går i en cyklus.

- Vi kan behandle dem i klinikken, men vi sender dem jo tilbage til de samme dårlige hygiejniske forhold, når de skal tilbage til lejren, siger hun.

