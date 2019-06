Elon Musks rumfartfirma SpaceX har tirsdag morgen dansk tid sendt raketten Falcon Heavy afsted på sin tredje og hidtil sværeste opsendelse.

Den bærer blandt andet på 24 satellitter og de kremerede rester af 152 mennesker. Det skriver Sky News.

Den blev sendt op fra NASAs Kennedy Space Center i Florida i de tidlige timer tirsdag morgen. Missionen kaldes STP-2 - for Space Test Program.

SpaceX' vigtigste kunde til denne opsendelse er USAs forsvar, og det er vigtigt, at de mange genstande ombord bliver afleveret, som de skal.

SpaceX Falcon Heavy-raketten løfter sig på NASAs affyringssted i Kennedy Space Center i Florida. Foto: JOE SKIPPER Vis mere SpaceX Falcon Heavy-raketten løfter sig på NASAs affyringssted i Kennedy Space Center i Florida. Foto: JOE SKIPPER

De 24 satellitter skal for eksempel placeres i tre forskellige baner.

Det kræver yderligere navigation af raketten i atmosfæren, men allerede kort efter opsendelsen blev det bekræftet, at de første satellitter, der skal i en lav omløbsbane, er placeret.

Satellitterne kommer fra en lang række firmaer, blandt andre NASA, militære laboratorier og universiteter.

Asken af de 152 mennesker inkluderer Bill Pogues jordiske rester. Han var en astronaut, som arbejdede på NASAs første rumstation.

Falcon Heavy-raketten er på vej ud i rummet. Foto: STEVE NESIUS Vis mere Falcon Heavy-raketten er på vej ud i rummet. Foto: STEVE NESIUS

Et af de projekter, der er med på turen, er et solsejl, som det har taget årtier at udvikle. Det skriver CNN.

Det kaldes LightSail 2, og det er designet til at rejse gennem rummet ved hjælp af lys fra solen.

Mange satellitter har solpaneler, som laver elektricitet af solens stråler. Men et solsejl er noget andet.

Det bruger rigtige lyspartikler, kaldet fotoner, som er en uendelig kilde til energi.

Her står Falcon Heavy-raketten klar til at blive sendt ud i rummet med 24 satellitter ombord. Foto: NASA/KIM SHIFLETT Vis mere Her står Falcon Heavy-raketten klar til at blive sendt ud i rummet med 24 satellitter ombord. Foto: NASA/KIM SHIFLETT

»Lys har ingen masse, det har momentum, som kan blive flyttet til andre objekter,« skriver Jason Davis, der er journalist på The Planetary Society, og tilføjer:

»Et solsejl udnytter det momentum til fremdrift.«

Solsejlet vil få fotonerne fra solen til langsomt at skubbe rumfartøjet længere ud i rummet uden at bruge det brændstof, som andre satellitter gør.

Missionen er SpaceX' første, der er sket med USAs forsvar som kunde.

Falcon Heavy blev for første gang sendt op i rummet i februar 2018. Da havde den en rød Tesla-roadster med sig, som den satte i omløb om solen. Der er den stadig.

Elon Musk grundlagde firmaet i 2002, og han sendte sin anden Falcon Heavy afsted i april måned i år med en kommunikationssatellit for et firma i Saudi Arabien.

Raketten bliver send op af tre raketboostere, der alle er designet til at vende uskadte tilbage til jorden



Efter starten tirsdag morgen vendte de to sideboostere tilbage til affyringsstedet i Florida.

Men den centrale booster, som skulle være landet på en platform, der trækkes af et skib, ramte ikke og styrtede i havet.

Det kalder SpaceX dog ikke for helt usædvanligt, som forklarer det med, at missionen er 'virkelig vanskelig'.