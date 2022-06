Lyt til artiklen

De har lige lavet deres raketlanding nummer 100 og kalder det deres bedste landing nogensinde.

Men det ser ud til, at man internt i Elon Musks rumimperium, SpaceX, har problemer.

Det skriver blandt andet Reuters og The New York Times.

For mindst fem ansatte er netop blevet fyret efter at have være involveret i at skrive og videresende et brev til andre ansatte, som kritiserer selskabets stifter Elon Musk.

CNBC skriver, at der i brevet blandt andet står, at Musk er en distraktionsfaktor.

»Elons opførsel i det offentlige rum er en hyppig kilde til distraktion og forlegenhed for os, især i de seneste uger,« stod der i brevet, som ikke fremhæver nogen bestemt kontrovers.

»Som vores administrerende direktør og mest fremtrædende talsmand ses Elon som SpaceX’s ansigt udaftil – hvert tweet, som Elon sender, er en de facto offentlig erklæring fra virksomheden,« stod der yderligere i brevet.

I en liste med tre krav står der yderligere i brevet: »SpaceX skal hurtigt og eksplicit adskille sig fra Elons personlige brand. Hold alle ledere lige ansvarlige for at gøre SpaceX til et fantastisk sted at arbejde for alle og definer og reager ensartet på alle former for uacceptabel adfærd.«

Elon Musk har i den seneste tid gjort sig bemærket med sit mulige køb af Twitter og sine udtalelser på det sociale medie.

Og formuleringerne i brevet fra medarbejderne hos SpaceX hentyder formentlig også til en betændt sag om sexchikane, som for nylig kom frem, hvor Musk har manet rygterne til jorden i et medie og på Twitter.

Ifølge Business Insider har SpaceX betalt en stewardesse 1,7 millioner kroner i et forlig.

Sagen indeholder anklager om, at Musk under en flyvning i sin private jet har blottet sig for stewardessen, berørt hendes ben og tilbudt hende en hest til gengæld for erotisk massage.

Stewardessen afslog tilbuddet og klagede et par år senere til personaleafdelingen i SpaceX, da hun mente, det havde spoleret hendes karrieremuligheder i selskabet.

Forelagt anklagerne har Elon Musk i en mail til Business Insider svaret, at »hvis jeg var tilbøjelig til at begå sexchikane, er det usandsynligt, at det først nu efter en 30 år lang karriere skulle komme frem i lyset.« Musk, som er verdens rigeste mand, betegner anklagerne som »politisk motiverede.«

Senest have Musk også en rolle i retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard.

Tesla-grundlæggeren og Amber Heard skulle angivelig have datet efter, at Amber Heard og Johnny Depp gik fra hinanden, men også undervejs.

Det har Amber Heard dog blankt afvist. Elon Musk har også afvist, at de to skulle have været sammen, mens hun dannede par med Johnny Depp.