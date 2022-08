Lyt til artiklen

Torsdag blev et næsten 80 meter højt Sovjet-monument jævnet med jorden i Riga.

Nedrivningen af monumentet, der blev hejst i 1985 til minde om Den Røde Hærs sejr over Nazityskland, er ifølge Letlands udenrigsminister, Egar Rinkeviks, enden på et »smertefuldt kapitel« i landets historie, skriver han på Twitter.

Den store søjle, som var prydet med sovjetiske stjerner på toppen, styrtede ifølge nyhedsbureauet AP ned i en nærliggende dam og forårsagede et stort plask ved Victory Park i centrum af Riga.

Begivenheden blev streamet live af et lettisk medie, mens flere også var mødt op for at se nedrivningen med egne øjne. Som monumentet faldt til jorden blev der da også heppet og hujet.

Da monumentet blev opført i 1985 var Letland fortsat en del af Sovjetunionen og har siden 1991, da landet blev uafhængigt, skabt uenigheder i befolkningen.

I maj stemte det lettiske parlament for at nedrive momentet, og kort tid efter valgte byrådet i Riga valgte at stemme i og støtte op om beslutningen.

Landet deler en 214 kilometer lang grænse med Rusland og har etniske russere i befolkningen.

Mange af dem samledes i maj foran monumentet for at lægge blomster i anledningen af årsdagen for sejren over Nazityskland.