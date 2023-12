Der var udsigt til, at islandske Hans Vera og familien kunne fejre jul og nytår hjemme.

Men mandag aften blev det spoleret.

Her blev Island ramt af det store vulkanudbrud, som har ligget og luret i horisonten i godt og vel en måned.

Siden B.T. talte med Hans første gang 15. november, hvor han og familien blev evakueret, har de ikke sovet hjemme.

Og det er da også en slukøret islænding, B.T. taler med tirsdag eftermiddag efter at vulkanudbruddet var en realitet.

Vulkanudbruddet ramte sent mandag aften. Foto: Icelandic Coast Guard/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vulkanudbruddet ramte sent mandag aften. Foto: Icelandic Coast Guard/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi troede faktisk, vi kunne komme hjem til Grindavik om et par dage, så det forberedte vi os på. Situationen var blevet meget stabil. Men det har ændret sig i går (mandag, red.).«

»Det hele er blevet meget usikkert, og vi ved ikke, hvordan det udvikler sig. Skal vi eksempelvis frygte for vores huse? Det er virkelig skræmmende.«

Den islandske halvø Reykjanes blev mandag aften ramt af en række jordskælv, der satte gang i vulkanudbruddet.

Hans Vera blev selv klar over situationens alvor, da hans søn, som arbejder for områdets redningstjeneste, fik en sms om udbruddet.

Familien blev evakueret og fik minutter til at pakke sammen. Foto: Privatfoto. Vis mere Familien blev evakueret og fik minutter til at pakke sammen. Foto: Privatfoto.

»Han kom ned og fortalte det. Min hustru og jeg brugte så de næste tre-fire timer foran computeren og fjernsynet.«

Siden evakueringen i november, har Hans Vera sammen med sin hustru, deres to sønner, svigerdatter og barnebarn boet hos noget familie 45 minutter fra Grindavik.

Og det bliver de altså ved med.

»Det er helt udelukket at vende hjem. For en uge siden kunne vi bevæge os ind i byen i nogle timer. Restauranter og butikker havde åbent, så folk, der arbejder i byen, kunne arbejde om dagen. Det er også udelukket nu.«

»Og et eller andet sted er jeg næsten ligeglad, så længe vi er i sikkerhed og har personlige ejendele og billeder med os. Vi kan altid købe nye ting igen, hvis det går i stykker.«

Hans Vera anerkender dog, at situationen langt fra er ideel:

»Vi bor i en stue tre mand. Vi sover blandt 15 Ikea-poser fyldt med tøj og vores ejendele. Det er lidt trangt og ubehageligt.«

Derfor er Hans og familien da også i forhandling om at leje en lejlighed nær Reykjavik. Indtil da holder familien hverdagens hjul i gang.

»Vi er bare glade for, at vi ikke har arbejdet eller gået i skole i Grindavik. Det gjorde så mange andre, og det kan de så ikke nu.«

»Og selvom vi gerne ville lege med vores barnebarn derhjemme, så tilpasser vi os,« lyder det afsluttende fra Hans Vera.

Han tilføjer, at myndighederne har informeret om, at lavaen for nuværende bevæger sig nordpå, hvor der hverken er byer eller bor mennesker.