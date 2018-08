Tesla-milliardæren Elon Musks opførsel vækker opsigt, og nu er hans firma også under pres.

Hvis du tror, at en pengetank i Joachim von And-størrelse, en ung smuk kæreste og succes i erhverslivet er den sikre vej til lykken, så tro om igen. I hvert fald har en af verdens rigeste og mest succesfulde iværksættere, Elon Musk, så store problemer arbejdsmæssigt, at han er ved at bukke under for presset.

Han arbejder stort set alle sine vågne timer, og når han lægger hovedet på puden om aftenen, begynder det at køre rundt i knolden på ham. Tesla-stifteren har svært ved at falde til ro og får ofte slet ikke sovet. Selv om han har et usundt forbrug af sovemedicin, ligger han alligevel tit og stirrer op i loftet. Så står han op, griber telefonen, og skrive det ene bizarre tweet efter det andet.

I et stort interview med New York Times fortæller Elon Musk hudløst ærligt om de problemer, at firma lige nu kæmper med og om de udfordringer, det giver ham på det personlige plan. Udfordringer, der gjort visse af milliardærens venner 'dybt bekymrede' for Elon Musk.

»Det seneste år har været det med vanskelige og smertelige år for mig i min karriere,« røber han.

Og selv om han stadig er god for milliarder, har 2018 sandelige ikke være Elon Musks eller Teslas år. I det seneste kvartalsregnskab havde Tesla sit største underskud nogensinde. Teslas nye elbil, Model 3, lever ikke op til forventninger, og firmaet har tabt en masse penge på den konto. Samtidig ånder konkurrenter som Audi, Mercedes og Volvo Tesla i nakken.

Men ét er det rent forretningsmæssige. Noget andet er Musk selv og de udfald, der jævnligt kommer fra ham på Twitter. Opslag, som får flere til at sammenligne ham med den amerikanske præsident Donald Trump.

Da de thailandske drenge først på sommeren sad fanget i grotten, tilbød Musk at hjælpe med avanceret udstyr. Da eksperter vurderede, at det var ubrugeligt til opgaven, kvitterede milliardæren med at kalder de thailandske dykkere for pædofile. En udtalelse, han dog senere måtte ud og undskylde.

I begyndelsen af august skrev han så på Twitter, at han overvejer at tage Tesla af børsen - en såkaldt afnotering. En udtalelse, der blev udlagt som kursmanipulation. Musk hævdede, at han havde planer om selv at købe alle firmaets aktier til 420 dollars, og så steg aktierne i Tesla markant.

De amerikanske myndigheder har indledt en officiel undersøgelse af Musk og hans tweet om at afnotere Tesla.

Derudover spekulerer flere i, om de 420 henviser til at ryge hash. Selv afviser Elon Musk dog, at han var skæv, da han skrev tweetet.

Sidste år blev Musk i øvrigt også anklaget for plagiat. Han havde ladet sig inspirere lige lovligt meget af en enhjørning, som han brugte på et Tesla-julekort. Efter en kort fejde på de sociale medier, endte han med at indgå et forlig med kunstnerens datter.

Udover Tesla står Elon Musk også bag firmaerne Space X og Boring Company. Space X satser på at skabe en raket, som kan nå Marts i 2022.