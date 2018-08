En sovende australsk forstadsfamilie i Melbourne blev vækket ved et chok forleden nat. Ind gennem soveværelsets vindue kom en kænguru, og den var ikke sådan at få ud af huset igen.

Indbyggeren Mafi Ahokavo blev vækket ved den larmende lyd, og han opdagede den usandsynlige indtrængende i huset, som han deler med sin kone og treårige søn.

»Vi sov, og så hørte vi pludselig ud af ingenting et stort bang,« fortæller Ahokavo til tv-stationen 9news.

Da den kom ud på toilettet, gik kænguruen ud som et lys. Foto: FIVE FREEDOMS ANIMAL RESCUE Vis mere Da den kom ud på toilettet, gik kænguruen ud som et lys. Foto: FIVE FREEDOMS ANIMAL RESCUE

Kænguruen skar sig på det smadrede glas, og den hoppede gennem huset, før den kollapsede på badeværelset.

Det lykkedes Ahokavo at låse den inde, før redningsfolk kom til stede og forbandt det sårede dyr.

Det blev hurtigt 'døbt' Norman.

»Stakkels Norman var ikke langt fra de åbne marker, men drejede forkert og kunne ikke finde vejen hjem,« skrev redderen Manfred Zabinskas på Facebook.

Veterinærer behandlede Norman for hans skader, og tirsdag sprang han ud af indhegningen i Melbourne, hvor han fik hjælp.

Friheden kaldte.