»Vi regnede med at den var på vej - og her er den.« Sådan lyder det fra den amerikanske stat South Carolinas guvernør Henry McMaster.

Han taler naturligvis om orkanen Dorian, der er på kollisionskurs med hans stat. Den forventes at ramme land i løbet af torsdagen.

Efter af have været nede som en kategori 2 storm, er Dorian nu oppe på kategori 3. Den har passeret over varmt havvand og er blevet styrket.

»Vores meddelelse er, hvis du stadig er i en evakueringszone, så har du tid nok til at komme afsted. Men tiden løber ud,« sagde guvernøren.

Et Piper PA-31-350 Chieftain-fly fotograferet fra luften, efter at være blevet kastet rundt af orkanen Dorian på Bahamas. Foto: Joe Skipper

Også i North Carolina lyder råder fra guvernør Roy Cooper: »Lad være med at forsøge at blive. Det er ikke værd at sætte jeres eget liv på spil.«

Flere end to millioner indbyggere langs atlanterhavskysten er allerede flygtet ind i landet, og forberedelserne til Dorian forsætter. Det skriver avisen New York Post.

390 soldater og syv søg-og-red-hold står siden onsdag klar til at rykke ud ni steder i North Carolina.

De har hele 138 biler til rådighed - heraf 56, der er designet til at bevæge sig i højt vand - og 19 fly, oplyser guvernøren.

Smadrede biler i Marsh Harbour på Bahamas efter orkanen Dorians hærgen. Foto: DANTE CARRER

Højvande og deciderede oversvømmelser er den største fare for de mennesker, der befinder sig på de lavtliggende arealer.

»Det er vandet, der dræber folk,« siger McMaster, guvernør i South Carolina. »Vandet er den reelle fare, og det står klart, at vi får masser af det.«

Ifølge præsident Donald Trump er de føderale organisationer, der holder øje med situationen, godt forberedt på orkanen Dorians ankomst til det amerikanske fastland.

Det forventes dog, at orkanen vil miste styrke, i takt med at den bevæger sig nordøstpå i løbet af fredagen.