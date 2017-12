Nogle har billedet af den kække og drillesyge Louisa Von Trapp på nethinden. Andre, det pikante og legesyge billede fra Playboy.

De minder er nu det eneste, der er tilbage af Heather Menzies-Urich.

Juleaften døde 'Sound of Music' stjernen nemlig af en hjernesvulst, som hun fik konstateret blot en måned tidligere. Blot 68 år nåede hun at blive.

Det var skaberne af den berømte musical, som mandag offentliggjorde den triste nyhed om, at endnu en af filmens stjerner gået bort.

»Heather var en del af 'familien'. Et altid glad og positivt medlem af gruppen, som altid glædede sig til næste møde. Vi er alle taknemmelige over at have kendt hende, og hun vil leve lykkeligt videre i den smukke film. Vi vil savne hende,« som en talsmand for Rodgers & Hammerstein estate udtalte ifølge bbc.com.

Heather Menzies var kun 15 år gammel, da den prisbelønnede musical og kærlighedshistorie om familien Von Trapp og deres guvernante fik premiere og fik hele verden til at synge med på perlerækken af sange, der forlængst er blevet klassikere.

Og selv om rollen som det tredjeældste af de syv Von Trapp-børn gav hende blod på skuespillertanden, opnåede hun aldrig en succes, der kom bare i nærheden af den.

Scene fra musicalen 'The Sound Of Music' som havde Julie Andrews i hovedrollen. Her ses hun med de syv Von Trapp børn. Forrest til venstre ses Heather Menzies-Urich i rollen som Louisa. Foto: NF Scene fra musicalen 'The Sound Of Music' som havde Julie Andrews i hovedrollen. Her ses hun med de syv Von Trapp børn. Forrest til venstre ses Heather Menzies-Urich i rollen som Louisa. Foto: NF

Til gengæld opnåede hun at chokere store dele af verden - og ikke mindst sine egne forældre, som var stærkt religiøse - da hun otte år senere foldede sig og sin meget afklædte krop ud over adskillige sider i Playboy.

'Tro det eller lad være, men Heather Menzies har medvirket i én af historiens mest puritanske film, der var blottet for sex, som Louise Von Trapp i 'Sound of Music',' lyder teksten under hendes billede på Playboys hjemmeside.

Hun nåede dog at fortryde de pikante billeder i Playboy - og en række af sine efterfølgende knap så tækkelige roller - bitterligt.

»Naivt troede jeg, at det kunne hjælpe med til at ændre mit image. Men i stedet gjorde magasinet et stort nummer ud af, at jeg tidligere havde spillet et Von Trapp-barn,« er hun citeret for at have sagt på hjemmesiden the-sound-of-music-guide.com om billederne, der blev offentliggjort i 1973.

At karrieren efter 'Sound of Music' ikke kørte i højt gear, vidner historien om mødet med hendes mand om. Det var nemlig under optagelserne til en reklamefilm for hakket dåsekød, at hun mødte og forelskede sig i filmproducent Robert Urich, som hun fik tre børn med og levede sammen med, indtil han i 2002 døde af en sjælden kræftsygdom.

Og i 2017 blev det så Heather Menzies-Urich egen tur til at følge i hans fodspor.

»Hun var en skuespiller, en ballerina og elskede at leve livet fuldt ud. Hun havde ingen smerter, men fire uger efter at have fået konstateret terminal kræft i hjernen havde hun fået nok og drog sit sidste åndedrag på denne jord kl. 19.22,« som hendes søn Ryan Urich udtalte til filmbladet Variety.

Heather Menzies-Urich døde omgivet af sine børn, børne- og oldebørn. Blot 14 måneder efter, at Charmian Carr, som spillede den ældste Von Trapp datter Liesl døde.