Aretha Franklin er død sit hjem i Detroit. Hun led af kræft i bugspytkirtlen.

Washington. Dronningen af soul, Aretha Franklin, er død, 76 år, oplyser hendes publicist, Gwendolyn Quinn, ifølge nyhedsbureauet AP.

Hun døde i sit hjem i Detroit efter længere tids sygdom. Hun led af kræft i bugspytkirtlen.

Blandt hendes meget kendte sange er 'Respect', 'I Say a Little Prayer' og 'Chain of Fools'.

Undervejs i sin karriere modtog hun 18 Grammyer.

'I et af de mørkeste øjeblikke i vort liv, så er vi ikke i stand til at finde passende ord til at udtrykke smerten i vore hjerter,' hedder det i en erklæring fra familien.

/ritzau/