SAS har stoppet salget af en lang række produkter med øjeblikkelig virkning.

Der er tale om Mondelez-produkter, som blandt andet tæller Marabou, Daim og Toblerone.

Det skriver norske VG.

Årsagen er, at Mondelez for nylig kom på Ukraines sorte liste over firmaer.

Mondelez er havnet på listen, fordi Ukraine vurderer, at koncernens forretninger bidrager til Ruslands krigskasse og dermed er med til at finansiere invasionen af Ukraine.

Og SAS har tænkt sig at være loyal over for listen, lyder det fra flyselskabet.

Mondelez har gjort det klart, at deres produkter, som sælges i Norden, ikke bliver produceret i Rusland.

Mondelez' administrerende direktør, belgieren Dirk Van De Put, har udtalt til mediet Tijd, at beslutningen om at blive i Rusland var den sværeste i hans karriere.

Derudover ville de økonomiske tab være enorme, hvis de havde trukket sig ud af Rusland, sagde han og tilføjede, at man har 3.000 ansatte i Rusland, ligesom 90 procent af salget i Rusland også bliver produceret i landet, lød det.

Ifølge VG kommer fire procent af Mondelez' samlede omsætning fra Rusland.

3. juni meldte DBU også ud, at de har sat en kampagne med Marabou på pause.

»Da vi blev opmærksomme på, at Mondelez stadig har mange aktiviteter i Rusland, og er kommet på den her sortliste, så tog vi sammen med Mondelez initiativ til at sætte samarbejdet i bero,« sagde kommunikationschef for DBU Jakob Høyer til Ritzau.