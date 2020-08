Det skulle egentlig være en fest for den siddende præsident. Men skyggerne sniger sig alligevel ind over Donald Trumps igangværende genvalgskonvent.

I New York sydlige distrikt, hvor Trump er anklaget for økonomisk svindel, fortsætter en stribe superadvokater således deres jagt på præsidentens hemmeligholdte skattepapirer.

Og selvom Trumps forhenværende politiske rådgiver, Steve Bannon, solbrændt smiler til presseforograferne, så truer anklagerne imod præsidentens højre hånd nu med at inkludere præsidenten og spolere festen.

»Når du læser de officielle anklager imod Steve Bannon og derved indirekte imod Donald Trump, så tænker du automatisk: 'Det her ser sort ud'.«

Steve Bannon smiler trods risiko for tyve års fængsel. Foto: ANDREW KELLY - Reuters Vis mere Steve Bannon smiler trods risiko for tyve års fængsel. Foto: ANDREW KELLY - Reuters

Sådan siger den forhenværende FBI-chef James Comey i et nyt interview med avisen New York Times.

Sammen med tre andre republikanske kampagnerådgivere er Steve Bannon anklaget for økonomisk svindel i millionklassen. Godt halvdelen af de godt 175 millioner, de indsamlede til at bygge en stor mur på grænsen imellem USA og Mexico, er ifølge anklagerne forsvundet ned i lommen på Bannon og de andre Trump-medarbejdere.

Og ifølge avisen The Guardian risikerer Steve Bannon op til tyve års fængsel, hvis han findes skyldig.

»Det er endnu en påmindelse om, hvilke folk præsidenten omgiver sig med. Det er en flok forbryderiske svindlere,« siger James Comey i et andet interview med CBS-programmet 'Face the Nation'.

Steve Bannon og en anden af Trumps vigtigste rådgivere og medarbejdere Kellyanne Conway. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere Steve Bannon og en anden af Trumps vigtigste rådgivere og medarbejdere Kellyanne Conway. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Til det republikanske konvent, hvor Donald Trump nu officielt har modtaget tilstrækkeligt mange stemmer til at genopstille som partiets kandidat, lover præsidenten at lægge vægt på det 'positive' og det 'patriotiske'.

Men i USA kapres både avisernes og de elektroniske mediers overskrifter af det negative.

Således har USA netop rundet 178.000 dødsfald i den igangværende coronakrise. Og ifølge den forhenværende FBI-chef er det ikke kun folkene omkring præsidenten, der er i knibe.

»Sagen imod Trump i New York er yderst alvorlig. Og det her intet med politik at gøre det er gemen økonomisk kriminalitet,« siger James Comey.

Anklagerne imod Steve Bannon kaster skygger over Donald Trump. Foto: Carlos Barria Vis mere Anklagerne imod Steve Bannon kaster skygger over Donald Trump. Foto: Carlos Barria

I weekenden blev Steve Bannon stillet for en dommer, hvor han under ed lovede at betale kaution på det, der svarer til 35 millioner kroner. Indtil 3. september, hvor der nyt retsmåde, er Trumps forhenværende rådgiver således på fri fod.

Men hvis den 66-årige Bannon ikke finder dækning for de mange penge, kommer han i celebert selskab - bag tremmer.

Således sidder Trumps forhenværende kampagnechef Paul Manafort i fængsel for økonomisk svindel. Præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn er i fængsel for at lyve til FBI under ed. Og Trumps eks-advokat Michael Cohen sidder inde for at lyve under ed, økonomisk svindel og bestikkelse.