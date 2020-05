Mens vi venter på en opgørelse over, hvilke 'nationaliteter' der rammes mest af corona-virussmitten herhjemme, så har det engelske statistiske kontor i dag offentliggjort, at mennesker, der er sorte eller af pakistansk/indisk oprindelse, har betydeligt større risiko for at dø af coronasmitte.

De har brugt modeller, der udlignede en række socio-økonomiske faktorer. Alligevel siger statistikken, at der er en meget forskellig risiko for covid-19 blandt de forskelige etniske grupper.

»Risikoen for dødsfald, der involverer covid-19, blandt visse grupper, er betydeligt højere end for dem, der er hvide,« siger Kontoret for National Statistik (ONS). Det skriver Reuters.

»Folk, der stammer fra Bangladesh, Pakistan eller Indien – eller er et mix ef de folkeslag – har betydeligt højere risiko for at dø med covid-19 end de hvide patienter.«

Børn bader i kanalen under en hedebølge i Karachi, Pakistan, den 7. maj 2020. Foto: RIZWAN TABASSUM

De har dog stadig mange huller i deres teorier, de videnskabsfolk, der forsøger at finde sammenhænge mellem for eksempel alder, køn og etnicitet.

Uden at justere for en del faktorer, inklusive afsavn, uddannelse og helbred, så har det engelske kontor fundet ud af, at risikoen for, at sorte mænd dør af eller med covid-19, er 4,2 gange højere, og at sorte kvinder dør af sygdommen 4,3 gange højere, end tilfældet er for hvide mænd og kvinder.

Hvis de faktorer ER justeret, har sorte mænd og kvinder 1,9 gange højere risiko for at dø af covid-19 end patienterne fra den hvide etnicitet.

For dem af bangladeshisk eller pakistansk herkomst er dødeligheden, når faktorerne ER justeret, 1,8, oplyser ONS.