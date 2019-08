Dusinvis af sorte gribbe har omringet og næsten besat en ejendom i New York, kun kort tid efter et par netop har underskrevet købsaftalen.

Anthony Casimano og hans kone Siobhan kan ikke engang parkere bilen foran huset af bare frygt for at blive angrebet af rovfugle. De skider og kaster efter sigende op over det hele.

Og de har slet ikke tal på, hvor mange fugle, der hasarderer deres baghave og pool-område, skriver New York Post.

»Det er bare klamt. Vi kan ikke engang gå ned til huset. Lugten er ligesom ettusind rådne lig,« siger Anthony Casimano, der ikke tør tage sin 2-årige datter med til det nye hjem, fordi han er bange for, hun bliver angrebet af de sorte gribbe, du kan se i videoen over artiklen.

De har købt huset for fire måneder siden, og siden har de brugt over 3000 dollars for at udbedre de skader, gribbene har forsaget.

Men det største problem er at få fuglene væk fra området, for flere af naboerne har også problemer med det.

Deres nabo Cheryl Katz fik sig en grim oplevelse tilbage i maj, da en sværm af gribbe også havde besluttet sig for at hærge hendes pool.

»Forestil dig 20 store gribbe, der er fanget og bider hinanden - og de kan bide igennem knoglerne. De bankede på mine vinduer, og der var blod over det hele. Det var et traumatisk øjeblik,« siger hun ifølge mediet.

De store mængder af gribbe i området skyldes eftersigende en specifik nabo, der bliver ved med at fodre fuglene, så de bliver ved med at komme tilbage til området.

Eksperterne siger, der ikke er meget at gøre.

Man skal bruge en tilladelse, hvis man vil rovfuglene til livs. Bogstaveligt talt.

Faktisk kan man blive retsforfulgt for at overtræde loven, hvis man skyder fuglene, forklarer en programmedarbejder i landbrug og naturressourcer, Stan Smith fra Ohio State University Extension.