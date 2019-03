Bokse med data fra flystyrt i Etiopien sendes til Europa. Hvilket land er dog endnu uvist.

De sorte bokse fra et flystyrt i søndags med Ethiopian Airlines skal undersøges i Europa.

Det oplyser en talsmand for flyselskabet.

- Vi sender det til Europa, siger talsmand Asrat Begashaw.

Det er dog endnu ikke besluttet, hvilket land der skal undersøge boksene, fortæller talsmanden.

Mandag blev det oplyst, at man havde fundet begge de såkaldt sorte bokse fra det etiopiske Boeing-fly, der søndag styrtede kort efter start med 157 mennesker om bord.

Selv om boksene kaldes sorte, er de i virkeligheden orange. Boksene indeholder data og optagelser af lyd i cockpittet. Det kan give en forklaring på, hvorfor flyet styrtede ned.

Flyselskabet har oplyst, at det ikke har udstyr til at analysere data fra de sorte bokse. Derfor skal de til Europa.

Talsmanden oplyser desuden til nyhedsbureauet Reuters, at piloten på det forulykkede fly rapporterede om problemer med at styre flyet.

Piloten bad desuden om lov til at kunne returnere til Addis Ababa. Det har tidligere været fremme, at piloten fik lov til at vende om. Men kort efter styrtede flyet, der var af typen Boeing 737 MAX 8.

Flytypen var også involveret i en ulykke i oktober, hvor et fly styrtede ned i Indonesien. Her omkom 189 mennesker. Derfor er det ved at blive undersøgt, om der er en sammenhæng mellem de to ulykker.

En lang række lande og flyselskaber har valgt at forbyde brugen af Boeing 737 MAX 8.

Det gælder blandt andet den europæiske luftfartsmyndighed, Easa, som har udstedt flyveforbud for flytypen for 32 europæiske lande.

De amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, vil dog ikke udstede et flyveforbud. FAA oplyste tirsdag, at "gennemgang ikke viser systematiske problemer og ikke giver grundlag for at beordre flyene suspenderet".

