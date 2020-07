Cornelius Frederick blev holdt fast til jorden af adskillige ansatte på hjem for at have kastet en sandwich.

En sort teenagers død på et behandlingshjem i Michigan har vakt forargelse i USA, hvor store protester imod racisme fortsætter.

16-årige Cornelius Frederick døde 1. maj, to dage efter at han var blevet tvunget til jorden og holdt fast af adskillige ansatte på et behandlingshjem for unge i Kalamazoo i Michigan for at have kastet en sandwich på en anden dreng i cafeteriet.

Hændelsen blev fanget af et overvågningskamera på behandlingshjemmet, Lakeside Academy, og denne videooptagelse er nu gået viralt.

I videoen kan man se, at Cornelius Frederick flere gange kaster mad efter en dreng, der sidder ved et andet bord. Det fører til, at to ansatte - to store mænd - kommer over og står vagt foran Cornelius Frederick.

Da han endnu en gang kaster en sandwich mod den anden dreng, bliver han væltet ned af sin stol og holdt fast til jorden af de to ansatte. Lidt efter lidt kommer flere ansatte - alle voksne mænd - til og lægger sig delvist oven på den 16-årige.

Efter cirka ti minutter ser det ud til, at Cornelius Frederick har mistet bevidstheden. De ansatte rejser sig og fordufter og lader Frederick ligge på gulvet i cafeteriet, mens nysgerrige unge kigger på ham.

Efter lidt tid begynder en ansat at give ham hjertemassage, inden ambulancefolk kommer og overtager.

Cornelius Fredericks død vækker minder om George Floyds død. George Floyd var en sort amerikaner, der døde i forbindelse med en anholdelse i Minneapolis 25. maj, hvor flere betjente lagde deres vægt på ham.

En af betjentene er filmet, mens han presser sit knæ mod Floyds hals i næsten ni minutter.

- Den forfærdelige video af Fredericks død afslører en kultur af frygt og mishandling på Lakeside Academy, hvor kvælning er en almindelig praksis som en form for disciplin, siger advokat Geoffrey Fieger, der repræsenterer Cornelius Fredericks familie.

- Frederick blev henrettet 29. april for forbrydelsen at kaste en sandwich.

Geoffrey Fieger tilføjer, at de i alt syv ansatte, som holdt den 16-årige fast til jorden, "fratog ham ilt, hvormed hans hjerne led uoprettelig skade".

To af de ansatte og en sygeplejerske på Lakeside Academy er blevet sigtet for uagtsomt manddrab og børnemishandling.

I juni beskrev Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, Cornelius Fredericks død som "meningsløs" og "uacceptabel".

/ritzau/AFP