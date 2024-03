Darryl George blev ikke racemæssigt diskrimineret mod på grund af sin frisure, vurderer dommer i Texas.

En opsigtsvækkende sag i den amerikanske delstat Texas har nået sin ende, efter at den sorte teenager Darryl George havde lagt sag an mod sit skoledistrikt, som havde disciplineret ham på grund af hans frisure.

En dommer i delstaten afgjorde torsdag, at skoledistriktet ikke var i strid med en lov, der gør, at man ikke må diskriminere racemæssigt på baggrund af frisure.

18-årige Darryl George er elev i skoledistriktet. Han har dreadlocks, som er sat op i fletninger.

Det huede ikke personalet på den skole, hvor George gik.

Skolens ledelse påbød ham at blive klippet. Da han nægtede, blev han beordret eftersidning i et helt år.

- Der har været en masse følelser i spil for mig - vrede og tristhed, sagde Darryl George torsdag ifølge lokalmediet Houston Public Media på vej ind i retslokalet.

- Det føles enormt ensomt, når man som den eneste sidder fast i et lokale i et helt semester, et helt år.

Der har på det seneste været en stigende grad af støtte i USA til at indføre lovgivning, som gør racemæssig diskrimination på baggrund af hår ulovlig.

Texas er en ud af 24 delstater, som har indført sådan en lov. Det skete i maj sidste år.

Den Amerikanske Union for Borgerrettigheders (Aclu) gren i Texas skrev torsdag, at Darryl Georges skoledistrikt "gentagne gange har forstyrret sorte elevers uddannelse i skoledistriktet på grund af deres diskriminerende dresscode".

Aclu udgav tidligere på måneden en rapport, som ifølge organisationen viser, at fire ud af fem skoler i Texas har "uklare regler for frisurer, som kan bruges til at ramme sorte elever disproportionalt".

/ritzau/Reuters