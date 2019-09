En undsluppen panter vakte opsigt, da den blev spottet kravle rundt på tagrygge i byen Armentiéres i det nordlige Frankrig. Men situationen udviklede sig dramatisk. På et tidspunkt kravlede det sorte rovdyr ind ad et vindue på 2. sal, hvor en 15-årig pige befandt sig.

»Min datter har aldrig været så forskrækket,« fortæller moderen, Sylvie, ifølge den franske avis La Voix du Nord.

Datteren troede først, at det var en hallucination, fordi hun var på smertestillende medicin efter at have fået rodbehandlet en kindtand.

Pigen slap imidlertid med skrækken, for noget fik den sorte jaguar til at kravle udenfor igen.

Jaguaren er ifølge Randers Regnskov både større og kraftigere bygget end en leoparden. Den har så kraftige kæbemuskler, at den kan bide med en kraft på op til 910 kgf – dobbelt så hårdt som en løve. Foto: CRISTINA DEVULDER Vis mere Jaguaren er ifølge Randers Regnskov både større og kraftigere bygget end en leoparden. Den har så kraftige kæbemuskler, at den kan bide med en kraft på op til 910 kgf – dobbelt så hårdt som en løve. Foto: CRISTINA DEVULDER

Nu gjalt det om at få det farlige dyr indfanget. Det lykkedes efter noget tid brand-og politifolk at få styr på dyret med en bedøvende pil.

Nu er en ny jagt imidlertid gået ind.

Politiet vil nemlig prøve at finde ejeren af panteren, der har haft det farlige dyr ulovligt. Panteren skal overleveres til en zoologisk have.

De fleste jaguarer er lyse med mørke pletter, imens seks procent af bestanden er sorte - det er dem, der populært kaldes for pantere, ifølge Randers Regnskov. Begrebet panter dækker dog over en sort udgave af slægten, og en panter kan derfor være en sort leopard såvel som en sort tiger.