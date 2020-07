En video af en sort mand, der bliver beskudt af politiet, mens han står med sin forlovede og fem små børn, florerer lige nu på Facebook.

Hændelsen fandt sted i et lejlighedskompleks tirsdags i den amerikanske by Mesa i Arizona. Det skriver abc15.

I videoen ses det, hvordan den sorte mand, Lorenzo Jones, skændes med nogle - der står uden for skærmbilledet. Det viser sig, at være politiet. Ved siden af ham står hans kone og fem børn.

Pludselig falder Lorenzo Jones om på jorden. Politiet har skudt ham med mange gummikugler.

Hændelsen udspiller sig af en voldsepisode dagen forinden.

Ifølge retsdokumenter skulle Lorenzo Jones have været oppe at skændes med sin svigerinde den 6. juli, hvor Jones efter sigende skulle have slået sin svigerinde i ansigtet tre gange, men hendes børn forsøgte at stoppe slagsmålet.

Da svigerinden og børnene kom tilbage til deres egen lejlighed, anmeldte de hændelsen til politiet. Men Lorenzo Jones stak af, da politiet ankom. I sin flugt formåede han dog at slå en politimand lige i ansigtet. Han blev arresteret, men løsladt mod kaution nogle dage senere.

Mandag blev han så væk fra et statusmøde, og en dommer udsendte en arrestordre på ham. Og nu er vi tilbage til, hvor videoen begynder.

Politiet kommer for at hente Lorenzo Jones, der kommer ud med sin forlovede og fem børn. En nabo hører postyret og begynder at filme episoden.

Lorenzo Jones er hidsig og argumenterer med politiet, og det ender med, at politiet skyder ham med gummikugler.

Det første skud sker, mens Lorenzo Jones' forlovede holder flere af børnene lige bag ham. Da han så falder om på jorden, affyrer politiet yderligere to poser med gummikugler.

Lorenzo Jones' forlovede er meget utilfreds med situationen. Hun fortæller, at politiet skød, selvom hun og børnene stod helt tæt på, og børnene blev bange.

Sagen er nu sat under lup af en advokat i Mesa, der er bekymret omkring politivold.

Politiet forsvarer sig dog med, at deres opfattelse var, at Lorenzo Jones var farlig og bevæbnet.