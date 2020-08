Endnu et skyderi mod en sort mand har rystet USA og fået demonstranter på gaden. Jacob Blake, som er navnet på den 29-årige mand, der blev skudt af politiet i Wisconsin søndag, har siden skyderiet været i kritisk tilstand.

Den seneste melding om mandens tilstand er, at Jacob Blake har »otte skudhuller« i kroppen og er lammet fra livet og ned, siger Jacob Blakes far til Chicago Sun.

Og Blake-familiens advokat, Ben Crump, udtaler tirsdag til CNN:

»Hans familie tror på mirakler, men den medicinske diagnose er lige nu, at han er lammet. Og fordi kuglerne ramte hans rygmarv og knuste nogle af hans ryghvirvler, vil det kræve et mirakel, hvis Jacob Blake Jr. nogensinde skal kunne gå igen.«

This is Jacob Blake. He is 29 years old and a devoted father. Kenosha WI police shot him several times in the back tonight. And his THREE SONS were in the car he was getting into when they shot him!! His sons will be traumatized forever. As a father myself, I am horrified and disgusted. We cannot let this continue! We cannot let officers violate their duty to PROTECT us. Our children deserve better!! #JusticeForJacob #JusticeForJacobBlake #JacobBlake #SayHisName #BlackLivesMatter

Ligeledes oplyser advokaten, der også repræsenterer George Floyds familie, at kuglerne fra skuddene også ramte hans tarme, mave og hans ene arm.

Sidst, Jacob Blakes far talte med sin søn, var søndag, samme dag som skyderiet fandt sted.

Her, fortæller faderen, var Jacob Blake ved at forberede fødselsdag for en af sine seks sønner, der fyldte otte år.

Senere samme dag fik faren at vide, at hans søn var blevet skudt af politiet, og at tre af hans børnebørn havde set skyderiet.

»Hvad retfærdiggør de skud? Hvad retfærdiggør at gøre sådan noget foran mine børnebørn?« spørger faren.

En demonstrant holder et skilt ude foran Hennepin County Government Plaza under gårdsdagens demonstration mod politivold og racisme den 24. i Minneapolis, Minnesota. Foto: KEREM YUCEL

Vidne: »De sagde, han havde en kniv«

Forud for skyderiet havde Jacob Blake ifølge flere medier været ude ved et hus for at stoppe et skænderi mellem to kvinder. Politiet var blevet tilkaldt efter en anmeldelse om husspetakler.

En voldsom video, som Ben Crump har udgivet, viser politiet følge efter Jacob Blake, som går mod sin bil, en grå SUV.

Mens Jacob Blake ligger på hospitalet i Milwaukee, er voldsomme protester brudt ud, og flere tusind mennesker har været samlet for at demonstrere mod politivold og racisme. Her ses demonstranter i Minneapolis, Minnesota den 24. august. Foto: KEREM YUCEL

Han når at sætte sig på forsædet af bilen, hvorefter en af politimændene griber fast i hans trøje. Her trykker den ene politimand otte gange på aftrækkeren, og Jacob Blake falder om.

Hvad der fik politiet til at skyde Jacob Blake er endnu uklart. Et vidne fortæller til Chicago Sun, at Jacob Blake og de to politimænd havde været i karambolage, før Jacob Blake satte sig ind i sin bil:

Flere tusind mennesker har været samlet for at demonstrere mod politivold. Her ses demonstranter foran Hennepin County Government Plaza i Minneapolis, Minnesota. Urolighederne brød ud, efter at den 29-årige Jacob Blake i weekenden blev skudt i ryggen flere gange af en politibetjent. Foto: KEREM YUCEL

»Politimanden slår på ham. To politimænd kommer for at hjælpe. De får ham ned på asfalten bag hans bil. På en eller anden måde formåede han at komme op igen. De sagde, han havde en kniv. Alle politimændende trak deres pistoler. En af politimændene siger til ham: 'Gå ud af bilen' og så begynder han at skyde.«

Vidnet fortæller, at han ikke så nogen kniv.

En demonstrant bærer et skjold, mens han krydser gaden i Kenosha, Wisconsin. Byen er i undtagelsestilstand, og tirsdag var tredje aften, hvor demonstranter gik på gaden. Butikker og biler er blevet ødelagt søndag og mandag nat som følge af uroligheder. Foto: Brandon Bell

Wisconsins guvanør, Tony Evers, udtalte mandag, at han ikke har fået nogen informationer om, at Jacob Blake skulle have båret på en kniv, men at sagen fortsat er ved at blive undersøgt.

Påstået kriminel baggrund

Donald Trump Jr. delte mandag et tweet, som er skrevet af Andy Ngô - en journalist, der er kendt for at dække amerikanske demonstrationer og protester i forbindelse med blandt andet Black Lives Matter-bevægelsen.

Tweetet påstår, at Jacob Blake har en kriminel historik, der inkluderer at have trukket en pistol på en bar og skadet en politimand i forbindelse med anholdelsen som følge af det.

Jacob Blake er også, ifølge tweetet, angiveligt anklaget for at have begået vold og seksuelt overfald.

Ingen af disse påstande er bekræftet af myndighederne.

Demonstranter på gaden i Kenosha. Foreløbig er to personer bekræftet døde under urolighederne i Kenosha. Foto: Brandon Bell

Undtagelsestilstand i Wisconsin

Wisconsins guvernør, Tony Evers, har tirsdag erklæret undtagelsestilstand i den amerikanske delstat.

Det oplyser han tirsdag lokal tid i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Demonstranter løber i dækning, mens politiet skyder med tåregas for at opløse mængden af demonstranter. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI

Erklæringen kommer, mens myndighederne forbereder sig på endnu en nat med uroligheder i byen Kenosha.

På Twitter skriver Donald Trump onsdag, at han vil sende føderale politibetjente og nationalgarden ind i byen for at »skabe ro og orden.«

En mand er blevet såret under demonstrationerne. Foto: INSTAGRAM / @LOURIEALEX

Guvernøren bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at han har godkendt indsættelsen af 500 styrker fra nationalgarden.

Foreløbig er to personer bekræftet døde under urolighederne i Kenosha.