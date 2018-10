Seehofers dage som indenrigsminister kan være talte, efter at han prøvede at distancere sig fra Merkels linje.

København. Den markante indenrigsminister i Tysklands regering, CSU's partileder, Horst Seehofer, står svækket, efter at hans parti tabte et rekordstort antal vælgere ved delstatsvalget i Bayen.

Både Seehofer og CSU's ministerpræsident, Markus Söder, bliver kritiseret for at have lagt afstand til forbundskansler Angela Merkel under valgkampen. Og flere iagttagere siger, at navnligt Seehofer kan komme til at betale en høj pris for nederlaget.

- Seehofer skabte en politisk polarisering, som kun gavnede De Grønne og AfD (Alternative für Deutschland, red.). Hans eget parti blev den store taber. CSU's strategi gav bagslag ved valget, og jeg venter, at Seehofer kommer til at træde tilbage som indenrigsminister, siger Michael Weigl, der forsker i politik ved Passaus Universitet.

Han siger, at Seehofer med personlige angreb på Merkel og en hård retorik over for asylansøgere anlagde en kurs, som viser, at han fejlvurdere situationen for CSU. Under kriser har partiet traditionelt altid kunnet vinde vælgere både til højre-og til venstre for midten.

På valgaftenen var Seehofer tilbageholdende med at kommentere, hvorfor hans parti har mistet så mange af dets tidligere vælgere.

- Årsagerne er både på landsplan og i Bayern. Vi er mange, som har skylden for dette nederlag. Vi må nu analysere det hele meget grundigt, sagde Seehofer.

Han afviste, at han selv havde et særligt ansvar for nederlaget.

Seehofer overdrog først på året posten som regeringsleder i Bayern til Markus Söder for selv at blive indenrigsminister i den føderale regering.

Söder får også kritik, men han ventes at komme til at stå i spidsen for en ny regering i München.

- Selvfølgelig er det ikke en let dag for CSU. Vi fik ikke noget godt resultat, siger Söder, som under valgkampen erklærede, at "Bayern er Tysklands rygrad - og CSU er Bayerns rygrad".

- Vi accepterer valgresultatet med ydmyghed, siger han.

Partiet, der ifølge valgstedsmålingerne fik omkring 35,5 procent af stemmerne, synes rystet i sin grundvold efter valget, hvor EU-modstanderne i det indvandrerfjendtlige AfD fik 11 procent af stemmerne og for første gang kommer partiet i landdagen i München.

/ritzau/dpa