Der er fundet "tydelige lighedstegn" mellem et dødeligt flystyrt i Etiopien for en uge siden og et voldsomt flystyrt i Indonesien i oktober sidste år.

Det viser data fra den sorte boks i Ethiopian Airlines-flyet, der styrtede 10. marts. Det oplyser den etiopiske transportminister, Dagmawit Moges.

Hun tilføjer, at en foreløbig rapport om styrtet offentliggøres om 30 dage.

Begge styrt skete med fly af typen Boeing 737 MAX 8.

157 personer døde i ulykken i Etiopien. Styrtet skete, kort efter at flyet lettede fra Etiopiens hovedstad, Addis Abeba.

Styrtet den 29. oktober sidste år skete også kort efter afgang. Her var det et fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air, der styrtede i havet. Den ulykke kostede 189 mennesker livet.

Siden dengang har der været fokus på en særlig software i Boeings MAX-fly.

Softwaren - kaldet MCAS - er under mistanke for at have spillet en rolle i ulykkerne, da den virker ved at pege flyets næse nedad, hvis en sensor registrerer, at flyets vinkel i luften er for stejl.

Systemet er udviklet for at undgå, at flyet kommer for langt ned i hastighed og "staller". Det betyder, at flyet kommer så langt ned i hastighed, at det ikke længere kan svæve og derfor styrter ned.

Ved både ulykken i Etiopien og i Indonesien har det været fremme, at flyet fluktuerede meget op og ned i hastighed og højde kort efter take-off.

Det har ledt eksperter til at mistænke, at systemet kan have tvunget flyene ned, hvis ikke piloterne har kunnet slå det fra.

Ulykken i Etiopien - der altså var den anden inden for under seks måneder - har fået konsekvenser for den store amerikanske flyproducent Boeing.

Flere lande, myndigheder og luftfartsselskaber har således midlertidigt indstillet flyvninger med ulykkesmodellen.

/ritzau/AFP