Den sorte rettighedsforkæmper James Stern har "overlistet" en nynazistisk gruppe til at gøre ham til leder.

En af USA' største nynazistiske grupper har fået en ny, særdeles overraskende leder: Nemlig en sort rettighedsforkæmper, der har svoret, at han vil forsøge at stoppe gruppen indefra.

Det skriver den amerikanske avis Washington Post og nyhedsbureauet AP.

Det er 54-årige James Stern, der selv oplyser til medierne, at han er ny direktør og præsident i Den Nationalsocialistiske Bevægelse.

- Jeg har klaret den svære og farlige del. Som sort mand har jeg overtaget en nynazistisk gruppe ved at overliste dem, siger han til Washington Post.

Den tidligere leder af bevægelsen, Jeff Schoep, havde forinden stået i spidsen for gruppen siden 1994. Han siger, at han blev "bedraget" af Stern.

Stern skal have overbevist ham om, at det var nødvendigt at gøre ham til leder for at beskytte gruppen i en igangværende retssag.

Schoep bad angiveligt om råd fra Stern i forbindelse med retssagen om voldsomme uroligheder ved en demonstration i Charlottesville i 2017.

I den forbindelse åbnede Schoep op for at lukke gruppen. Men i stedet overtalte Stern ham altså til at overdrage den til ham. Det vil han nu udnytte til at ødelægge gruppen indefra, skriver nyhedsbureauet AP.

Han vil blandt andet bede en domstol i Virginia om at dømme gruppen for de blodige sammenstød i Charlottesville.

Den Nationalsocialistiske Bevægelse samlede før i tiden store mængder af tilhængere til deres begivenheder.

Gruppen har dog på det seneste også været præget af meget intern uro. Det oplyser et af gruppens medlemmer til AP.

Filmen "BlackKklansman", der for nylig fik en Oscar, minder på en række punkter om Sterns overtagelse af den nynazistiske gruppe.

I filmen, der er baseret på virkelige hændelser, udgiver en sort politibetjent sig for at være hvid for at infiltrere den højreekstreme gruppe Ku Klux Klan.

/ritzau/