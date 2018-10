Ungarns regering har holdt os i "legal uvished", og nu flytter vi uddannelser til Wien, forklarer universitet.

København. Et universitet i Budapest, som finansieres af George Soros, siger, at det er ude af stand til at sikre de nødvendige garantier fra Ungarns regering om akademisk frihed. Nu flytter det væk.

Sådan hedder det i en erklæring fra Central European University. Derfor vil man i 2019 åbne et ny campus i Wien i nabolandet Østrig for amerikanske universitetsgrader.

Ifølge universitetets rektor er det ikke muligt at drive universitetet videre som en fri og amerikansk akkrediteret institution.

- Vi bliver tvunget ud af et land, som har været vores hjem i 26 år, mener Michael Ignatieff.

Universitet, der blev grundlagt i 1991 kort efter kommunismens fald i Østeuropa, blev grundlagt af mangemilliardæren og filantropen Soros.

Ifølge universitetets ledelse har det efterlevet alle de nye krav, som er blevet stillet til universitetet for at kunne forblive i Budapest. Men det er blevet holdt hen i "legal uvished" af premierminister Viktor Orbán, lyder det fra ledelsen.

Orban har gentagne gange ladet forstå, at han kun har afsky over for Soros og hans "Open Society", som er en fond, der støtter demokratisering og opbygning af retsstater i de tidligere kommunistiske lande.

Organ anklager Soros for at støtte, at immigranter skal kunne komme ind i landet. Ungarn blev omtalt under den store tilstrømning af migranter i 2015 for at bygge et højt hegn langs grænsen.

Men regeringens aggressive fremfærd over for universitet har fået EU-Kommissionen til at protestere over for Ungarn.

Premierminister Viktor Orbán og hans regering beskyldte under den seneste valgkamp i foråret Soros for at nedbryde ungarske kulturværdier.

Her blev han på store valgplakater udstillet som bekæmper af stabilitet og ro i Ungarn med sine "kosmopolitiske" initiativer.

En "kosmopolit" var i gammelkommunistisk terminologi en jøde. Soros var en af de få ungarske jøder, der undgik at blive gasset af nazisterne under Anden Verdenskrig.

/ritzau/