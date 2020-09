Gråd og alvorlige ansigtsfolder bag de mange mundbind fylder torsdag pladsen foran USAs højesteretsbygning i Washington D.C.

Her kan offentligheden vise den sidste respekt for den liberale og ikoniske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg. Hun døde fredag i sit hjem i en alder af 87 år.

Mange har de seneste dage udtrykt sorg over Gisburgs død. Og blandt dem, der torsdag var mødt frem for at vise den sidste respekt, var den forhenværende amerikanske præsident Bill Clinton.

Udstyret med mundbund betragtede han kisten i stilhed.

Foto: Alex Brandon

Det samme gjorde den tidligere førstedame, udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton.

Ruth Bader Ginsburg døde fredag som følge af komplikationer i forbindelse med en kræftsygdom i bugspytkirtlen.

Siden hendes død har flere mennesker stået samlet foran højesteretsbygningen i Washington.

Store dele af USA har længe holdt øje med den 87-årige højesteretsdommers helbred.

Højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg blev 87 år. Foto: JIM WATSON (arkiv)

Ginsburg var en del af et liberalt mindretal ved domstolen, der består af ni dommere - fem konservative og fire liberale.

Hendes dødsfald betyder, at præsident Donald Trump lørdag vil annoncere sin kandidat til den ledige stol i landets Højesteret.

Demokraterne har insisteret på, at Ruth Bader Ginsburgs afløser bør findes efter præsidentvalget 3. november. Det har Trump dog afvist.

Ruth Bader Ginsburg vil i næste uge blive stedt til hvile ved en privat ceremoni. Det vil ske på kirkegården Arlington