»Det føles nærmest ørkenagtigt. Når det blæser, føles det som at åbne en varmluftsovn.«

Ordene kommer fra 26-årige Sophie Voisin.

Hun bor i Paris, og har de seneste dage virkelig mærket de høje temperaturer fra den hårdtslående hedebølge, der har ramt det vestlige Europa. Lørdag var temperaturen helt oppe på 38 grader i hendes hjemby.

Også i Spanien, England, Schweiz, Tyskland og flere landet endnu er temperaturerne over 30 grader. Varmen er ifølge meteorologer blæst op fra Afrika og er et klart tegn på, at den globale opvarmning vil betyde varmere og varmere vejr tidligere og tidligere på året.

Det er cirka et år siden, Sophie Voisin flyttede fra København til Paris, men hun var også i byen tilbage i sommeren 2016.

»Det er den største stigning i temperatur, jeg har set på så kort tid. Jeg var her under hedebølgen i 2016, men jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger hun.

Fredag vågnede omkring 18 millioner mennesker i Frankrig til hedebølgeadvarsler, der ramte omkring en tredjedel af landet. Skovbrandvarsler blev udstedt fra Pyrenæerne i syd til Paris-regionen.

Frankrig har indført adskillige foranstaltninger for at klare ekstreme sommertemperaturer efter en dødelig hedebølge i 2003, der dræbte omkring 15.000 mennesker. Fredag ​​fik skolebørn lov til at springe undervisningen over i de 12 vest- og sydvestfranske regioner, der var under højeste alarmberedskab.

Folk bader i Trocadero springvandet i Paris lørdag. Foto: STEFANO RELLANDINI Vis mere Folk bader i Trocadero springvandet i Paris lørdag. Foto: STEFANO RELLANDINI

Samtidig øgede regeringen øgede indsatsen for at sikre, at beboere på plejehjem og andre sårbare befolkningsgrupper kunne forblive hydrerede, skriver NPR.

Samme dag – fredag – passerede temperaturen 39 grader i den sydvestlige del af landet. Nattetemperaturerne er også usædvanligt høje, og varmen strækker sig til normalt køligere områder i Bretagne og Normandiet.

Lørdag har Sophie Voisin tibragt en del timer på et messecenter med aircondition, hvor hun lavede en arbejdsopgave som fotograf.

»Men da jeg kom hjem i eftermiddag var mit kvarter helt tomt for mennesker. Der var næsten igen på gaden,« siger hun og fortsætter:

»Der var også tre restauranter, der havde hængt et skilt på deres dør, hvor der stod: 'Vi holder lukket på grund af hedebølgen.'«

Allerede onsdag viste temperaturen 33 grader i Paris. Foto: STRINGER Vis mere Allerede onsdag viste temperaturen 33 grader i Paris. Foto: STRINGER

I det område, hvor hun bor, er der mange, der har sommerhus på landet ned til vandet, forklarer hun.

»Alle flygter til vandet. Jeg har også hørt, at der er lange køer til de pool-områder, vi har i byen.«

Da B.T. taler med hende, sidder hun foran en lille elektrisk blæser, for at holde varmen ud. Det er også blevet til et par iskolde fodbade i løbet af de seneste dage.

»Man kan også se, at dem der går på gaden, har så lidt tøj på, som muligt. Og så snakker man ikke om andet. Hedebølgen fylder virkelig alt her.«