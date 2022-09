Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Var han sindssyg i gerningsøjeblikket?

Det er et af de helt centrale spørgsmål, når den norske topadvokat Tor Kjærsviks drabsmand skal dømmes.

På anklagebænken sider hans biologiske søn, en 37-årig mand, som ifølge norske medier har haft psykiske problemer en stor del af sit voksne liv.

Men hvorvidt det var årsagen til, at han en aprilaften sidste år tog hjem til sin far og skød ham ned i dagligstuen – om han var tilregnelig – kan blive afgørende for, om han rent faktisk kan straffes.

Sønnen er også tiltalt for drabsforsøg på Kjærsvik hustru gennem 20 år, som måtte flygte ud af huset, da hun blev blev mødt af intet mindre end otte skud.

Der er tale om en tilståelsessag.

Sønnen har erkendt både drabet og drabsforsøget, men hans forsvarer forsøger at overbevise retten om, at sønnen var syg, og at der havde været en dyb konflikt mellem far og søn i årevis.

Begge dele forhold, som enken i retten har sagt, at hun ikke kan genkende.

Tor Kjærviks hjem i Røa i Oslo, hvor han blev skudt og dræbt. Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Tor Kjærviks hjem i Røa i Oslo, hvor han blev skudt og dræbt. Foto: Ole Berg-Rusten

Torsdag vidnede den drabstiltalte søns biologiske mor, Tor Kjærviks ekskone, i retten, skriver NRK.

Hun fortalte, at sønnen havde hørt indre stemmer, siden han var 18 år.

Ifølge hende var hans opvækst præget af angst, uro og tvangsmæssig opførsel, hvorimod han i andre perioder fungerede fint.

I 2003 blev den svenske politiker Anna Lindh dræbt af en psykisk syg mand, som hævdede, at han hørte stemmer.

Kjærviks dengang 18-årige søn fortalte sin mor, at han havde det på samme måde.

»Han sad på sit værelse og så på noget computer. Så kom han ud og sagde: 'Ham fyren i Sverige, som hørte stemmer, sådan nogle hører jeg også',« fortalte moren i retten.

Stemmerne truede efter sønnens opfattelse med at gøre ham ondt, hvis han ikke gjorde, som de sagde.

Den retspsykiatriske sagkyndige har konkluderet, at den 37-årige lider af kronisk paranoid skizofreni med vrangforestillinger og hallucinationer, og at han har gjort det i flere år.

Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Foto: Ole Berg-Rusten

Umiddelbart efter drabet sidste år sagde ekskonen til avisen Dagbladet, at hun længe havde frygtet, at det ville gå galt for sønnen.

»Jeg har ventet på, at noget skulle ske, og frygtede dette. Det kunne lige så vel have været mig, som var blevet dræbt.«

Det var først og fremmest frygten for, at sønnen ville gøre skade på sig selv, som fyldte hos Kjærviks ekskone. Men hun indrømmer også, at hun selv var bange for sønnen, når han havde sine dårlige perioder:

»Jeg er ikke overrasket over, at han skød sin egen far. Jeg har i lang tid frygtet, at jeg kunne blive dræbt, eller at han kunne komme til at gøre noget mod mig.«