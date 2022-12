Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom det er fem år siden, at de canadiske milliardærer Barry og Honey Sherman blev fundet myrdet, er deres død fortsat et mysterium.

Det får nu familien til at tage sagen i egen hånd og udlove en kæmpe dusør for information, der kan føre til en anholdelse i sagen.

»Hver dag siden da har været et mareridt. Jeg er blevet overvældet af smerte, tab og sorg, og disse følelser forstærkes kun konstant,« sagde parrets søn Jonathon Sherman i en erklæring til det canadiske medie CBC News.

Ifølge CNN lyder dusøren på svimlende 35 millioner dollar – svarende til næsten 246 millioner danske kroner.

Tårerne trillede ned af Jonathon Shermans kinder, da han holdt en tale ved sine forældres begravelse. Foto: Nathan Denette Vis mere Tårerne trillede ned af Jonathon Shermans kinder, da han holdt en tale ved sine forældres begravelse. Foto: Nathan Denette

Det var en ejendomsmægler, der i december 2017 fandt Barry og Honey Sherman bundet med bælter om halsen og fastgjort til rækværket ved deres indendørs pool.

Inden parret blev fundet, havde deres venner eller familie ikke hørt fra dem i omkring to dage, og der var ifølge politiet ingen tegn på, at nogen havde tvunget sig adgang til hjemmet.

Politiet omtalte dødsfaldene som »mistænkelige« og arbejdede først med en teori om, at der var tale om selvmord. Først seks uger efter ligene blev fundet, konkluderede politiet, at der var tale om et drab.

Sidenhen har efterforskere arbejdet intenst på at forbinde prikkerne i efterforskningen – alligevel er der her fem år senere stadig ikke blevet anholdt nogen.

En ejendomsmægler var i gang med at fremvise Barry og Honey Shermans palæ, da han fandt parret døde. Foto: CHRIS HELGREN Vis mere En ejendomsmægler var i gang med at fremvise Barry og Honey Shermans palæ, da han fandt parret døde. Foto: CHRIS HELGREN

Barry Sherman har grundlagt medicinalvirksomheden Apotex i 1974 og har senere udvidet det til en global medicinalvirksomhed. Parret var regnet for at være et af Canadas rigeste.