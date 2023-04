Det er meget muligt, at navnet Nikolai Peskov ikke siger dig så meget.

Men nu er manden, der er søn af Vladimir Putins mangeårige talsmand, Dmitrij Peskov, endt i centrum for en ganske bemærkelsesværdig historie.

For i weekenden hentydede først lederen af den private militære virksomhed Wagner-gruppen – Jevgenij Prigozjin – til, at Peskov-sønnen havde tjent som soldat i hans lejehær.

Ifølge Prigozjin skal Nikolai Peskov have tjent i seks måneder under falske dokumenter med et andet navn, ligesom han angiveligt skal have fået tre ugers træning og oplæring på gruppens base i Molkino, før han senere 'rejste til Luhansk', skrev CNN søndag.

Dmitrij Peskov i talsmand for Kreml og Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK

Dernæst stod den 33-årige Nikolai Peskov – der også er kendt som Nikolai Choles – selv frem i et interview med et russisk medie og hævdede, at han havde tjent i Ukraine som en del af Wagner-styrken.

Men nu sås der tilsyneladende tvivl om den påstand. Det skriver The Telegraph.

Da Nikolai Peskov stod frem i mediet Komsomolskaya Pravda og fortalte, at han havde været en del af Wagner-gruppen, var det ifølge nyhedsbureauet Reuters ellers 'et sjældent offentligt eksempel på søn af en højtstående russisk embedsmand, der kæmpede i krigen'.

»Det skete på mit initiativ,« citeres Nikolai Peskov – hvis far har arbejdet som Putins og Kremls talsmand siden 2008 – i interviewet:

Her ses Dmitrij Peskov sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i Moskva i 2017. Foto: YURI KOCHETKOV

»Jeg betragtede det som min pligt.«

Videre hævdede Nikolai Peskov søndag, at han havde udtjent sin kontrakt på lidt under et halvt år under et påtaget navn for at skjule sin sande identitet.

I det russiske medie oplyses det også, at han modtog en medalje for tapperhed:

»Han er stolt af mig,« svarede Nikolai Peskov på et spørgsmål om faderens syn på hans tjeneste hos Wagner:

»Min far fortalte mig, at jeg traf den rigtige beslutning.«

Men som det ofte er med ting, der bliver meldt ud fra russisk side i disse tider, bliver det set efter i sømmene.

Og nu er Nikolai Peskov blevet beskyldt for at lyve af en 'indflydelsesrig russisk militærskribent', skriver The Telegraph.

For i det tidsrum, hvor han angiveligt skulle have tjent i Wagner, kørte det, der efter sigende skulle være hans bil – en Tesla – rundt i Moskva.

»Det var hans yndlingsbil, han kørte altid selv. Fra begyndelsen til slutningen af 2022 bevægede bilen sig rundt i Moskva. Data om bøder blev endda opbevaret,« lyder det ifølge mediet fra militærskribenten, der følges af 500.000.

Det uafhængige russiske medie Meduza beretter også om, at flere medier har sået tvivl om Nikolai Peskovs påstand.

Blandt andet henvises der til, at den Tesla, som Peskov angiveligt ejede frem til udgangen af marts i år, fik en fartbøde i henholdsvis juli og november sidste år.

Dog oplyses det også, at bilen nogle gange blev kørt af Nikolai Peskovs far, Dmitrij Peskov.

Det vides desuden ikke, hvem der sad i bilen, da den fik bøderne.

I en artikel oplyser BBC blot, at det indtil videre ikke har været muligt at verificere Nikolai Peskovs eller Jevgenij Prigozjins påstande.

I samme artikel lyder det, at Nikolai Peskovs påstand falder sammen med et stort nyt rekrutteringsfremstød for den russiske hær, hvor man opfordrer mænd til at gøre deres 'patriotiske pligt' i Ukraine-krigen, som i Rusland fortsat omtales som 'en særlig militæroperation'.

Da Vladimir Putin sidste år annoncerede en delvis mobilisering af reserven, endte tusindvis af mænd med at flygte ud af landet.

Nu tyder meget på, at russerne forsøger at mobilisere yderligere kræfter til styrkerne i Ukraine.

I interviewet søndag løftede Nikolai Peskov ikke sløret for, hvilket falsk navn han – angiveligt – skal have tjent under.