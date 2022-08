Lyt til artiklen

Mere end 100.000 postarbejdere har sagt hertil og ikke længere.

Medlemmer af Communication Workers Union (CWU) hos Royal Mail i Storbritannien sagde, at den lønstigning på 2 procent, som ledelsen gav dem, ikke var god nok.

I stedet efterspørger de et beløb, der er »værdigt« og »korrekt«. Det skriver Sky News.

Og derfor er de mange medarbejder trukket i lyserøde veste og står klar på gader og stræder med skilte om bedre forhold.

Omkring 97,6 procent af medlemmerne stemte for strejkeaktionen, som fortsætter onsdag den 31. august, torsdag den 8. september og fredag ​​den 9. september.

»Der kan ikke herske nogen tvivl om, at postarbejdere er fuldstændig forenede i deres vilje til at sikre den værdige, ordentlige lønstigning, de fortjener,« siger Dave Ward, der er generalsekretær for CWU og fortsætter:

»Vi kan ikke blive ved med at leve i et land, hvor chefer henter milliarder i profit, mens deres ansatte er tvunget til at bruge 'foodbanks' (en frivillig organisation, hvor vi bekæmper madspild og samtidig hjælper personer, der har svært ved at få økonomien til, red.).«

Han pegede på virksomhedens justerede driftsresultat i året, der sluttede marts 2022, på 6,6 milliarder og dets beslutning i november sidste år om at give aktionærerne 3,5 milliarder i udbytte.