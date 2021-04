Præsidentens valgperiode udløb i februar, men han har indtil nu nægtet at træde tilbage eller afholde valg.

Somalias præsident, Mohamed Abdullahi Mohamed, dropper sit forsøg på at forlænge sin valgperiode med to år.

Dermed bøjer han sig for det nationale og internationale pres mod ham om at udskrive valg.

Også fra befolkningens side har presset været stigende, og det har udløst noget af den værste vold relateret til politik i årevis.

I en tale til nationen, der blev sendt via statslige medier, siger han, at han vil møde op ved parlamentet lørdag for at få opbakning til at udskrive valg.

Han opfordrer desuden politiske aktører til at drøfte, hvordan afstemningen skal afholdes.

Få timer forinden at Mohamed opfordrede til valg, fordømte Somalias premierminister, Mohamed Hussein Roble, den forslåede forlængelse af valgperioden og opfordrede også til valg.

Præsidenten roser i sin tale premierministeren og andre politiske lederes indsats og hilser erklæringerne om valg velkommen.

/ritzau/AFP