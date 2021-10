Det lyder næsten som starten på en god film: En børsmægler, der må teste sine ansatte, fordi der er fundet spor af narko på kontoret.

Men ikke desto mindre så er det virkeligheden for de ansatte hos den svenske børsmægler Avanza.

Her er der fundet spor af blandt andet kokain.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet.

»Vi er klar over, at finansbranchen ikke er underrepræsenteret, når det gælder narkoafhængighed,« siger den administrerende direktør, Rikard Josefson, til mediet, hvor han i samme omgang understreger, at »der er nultolerance« overfor narko.

Det var et rygte om, at der blev taget stoffer på kontoret, der nåede ledelsens øre, der fik dem til at igangsætte en intern undersøgelse.

Tre narkohunde gennemsøgte kontoret i løbet af tre nætter, og her blev der fundet spor af blandt andet kokain, oplyser Rikard Josefson til Dagens Industri.

Og nu mærker tilfældigt udvalgte ansatte så konsekvensen af det fund.

De skal nemlig testes for narkotika. Og nægter de det, så tolkes det som en positiv test.

Det er på Avanzas hovedkontor på Regeringsgatan i det centrale Stockholm, at der er fundet spor af stoffer.

Kontoret har 600 ansatte.