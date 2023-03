Lyt til artiklen

Det lyder nærmest som et udspekuleret plot taget ud af en film.

Ikke desto mindre viste det sig at være virkelighed, da thailandske efterforskere under en ransagning kunne anholde en mand, der ikke ligefrem var den person, han udgav sig for at være.

Det skriver CNN og BBC.

Efterforskerne havde været på jagt efter en formodet narkosmugler, som havde været på flugt i flere måneder, da de slog til mod en lejlighed i forstæderne til Bangkok.

Manden, som de ledte efter, hedder Saharat Sawangjaeng.

Men manden, som de fandt i lejligheden, kaldte sig i stedet Jimin Seong og udgav sig for at være koreaner. Ikke thailænder.

Han havde bølget hår, glat hud og blev beskrevet af vidner som havende et 'godt udseende'.

Det viste sig dog, at politiet havde fat i den rigtige mand.

I en pressemeddelelse kunne politiet efterfølgende oplyse, at Saharat Sawanjaeng havde forsøgt at 'genopfinde' sig selv som en koreansk mand ved blandt andet at ændre sit navn, sin frisure og ved at have fået udført flere plastikoperationer, så hans ansigt fuldstændig var ændret.

Ifølge politiet var der 'intet af hans oprindelige ansigt tilbage', skriver BBC.

Før og efter-billeder af manden viser også den store forskel.

Den 25-årige mand havde været efterlyst siden sidste år, hvor han blev mistænkt for at have importeret 2.500 gram mdma og 290 tabletter af samme stof, der også er kendt som ecstasy, ind i landet.

Han er ifølge CNN mistænkt for at have været en væsentlig kilde til, at stoffet blev spredt i Bangkok og hovedstadens omegn.

Under efterforskningen af ham forsvandt han dog pludseligt ud i det blå – indtil politiet begyndte at høre rygter om, at stofferne nu kunne spores tilbage til en koreansk narkohandler.

Efter sin anholdelse skal han have fortalt, at han ønskede at bo i Sydkorea, fordi var han 'træt' af livet i Thailand.

Han er nu sigtet for import og ulovlig distribution et ulovligt stof i Thailand.

Begge lovovertrædelser kan give en maksimal straf på livsvarigt fængsel.