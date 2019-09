Det startede natten til mandag som en ordkrig imellem den amerikanske præsident Donald Trump og stjerneparret John Legend og Chrissy Teigen. Nu er førstedame Melania Trump endt i midten ... som en lus imellem to negle.

»Melania, for himlens skyld, ros denne mand (Donald Trump, red.). Han har brug for dig. Dit land har brug for dig.«

Sådan skrev popsangeren John Legend på Twitter. Tonen var dybt sarkastisk. Og opfordringen kom, efter præsident Trump havde refereret til Legends kone, Chrissy Teigen, som 'skuespillerinden med den beskidte mund'.

John Legend har før drillet Trump med dennes påståede manglende selvtillid. Og med tiltagende Twitter-sarkasme tilføjede John Legend hurtigt: 'Åh, undskyld. Melania er vist optaget af noget helt andet.«

Foto: Carlos Barria - Reuters Vis mere Foto: Carlos Barria - Reuters

Dette lille hug til præsidenten var ledsaget at et fotografi af den blussende Melania Trump og Canadas unge premierminister Justin Trudeau et splitsekund før et tilsyneladende hedt (kind)kys ved sidste måneds G7-topmøde i Frankrig.

Præsidentens seneste Twitter-tirade startede i weekenden, da Trump ifølge Washington Post antydede, at han ikke modtog tilstrækkelig meget ros for sin 'fængselsreform' - nylige ændringer i USAs kriminalforsorg.

I stedet forsøger folk som 'den kedelige sanger John Legend' og dennes 'beskidtmundede' hustru Chrissy Teigen ifølge Trump at stjæle æren.

Og som reaktion på denne beskyldning kaldte Chrissy Teigen sin præsident en 'Pussy ass bitch' - noget i retning en 'skide tøsedreng'.

Stjerne ægteparret John Legend og Chrissy Teigen er ikke vilde med Donald Trump. Og følelserne er gengæld. Foto: VALERIE MACON - AFP Vis mere Stjerne ægteparret John Legend og Chrissy Teigen er ikke vilde med Donald Trump. Og følelserne er gengæld. Foto: VALERIE MACON - AFP

»Det her er Donald Trumps allerstørste svaghed. Den mand har en selvtillid som en lille forhutlet due.«

Sådan udtalte Donald Trumps forhenværende pressechef Anthony Scaramucci kort tid efter i et interview med tv-statonen ABC i Australien.

Her blev Scaramucci, der i 2017 blev fyret fra sit job i Det Hvide Hus efter bare ti dage, spurgt, om han havde nogle gode råd til den australske premierminister Scott Morrison før dennes næste møde med Donald Trump.

»Jeres premierminister bør tage ved lære af Justin Trudeau. Han bør holde afstand men alligevel være overfladisk venlig. Trump er vanvittigt intimideret af Justin Trudeaus gode udseende,« siger Anthony Scaramucci, der før jobbet i Det Hvide Hus kendte Donald Trump i mange år.

»Sammenlignet med Justin Trudeau ligner Trump jo bare en stor orange klump,« siger præsident Donald Trumps forhenværende kommunikationschef Anthony Scaramucci til tv-stationen ABC i Australien. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere »Sammenlignet med Justin Trudeau ligner Trump jo bare en stor orange klump,« siger præsident Donald Trumps forhenværende kommunikationschef Anthony Scaramucci til tv-stationen ABC i Australien. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

»Trump er intimideret, fordi Justin Trudeau er smart og ser brandgodt ud. Til sammenligning er Trump jo bare en orangefarvet klump,« siger Scaramucci, der i løbet af det seneste år er gået fra Trump-fan til Trump-modstander.

I både amerikanske og australske medier er ægteskabseksperten Andrew Canard også blevet draget ind i diskussionen. Og han tilføjer:

»En flot og magtfuld fyr som Justin Trudeau kan få enhver kvinde til at tvivle på sit ægteskab. Og når du kigger på den måde, Melania kigger på Trudeau, så er der ingen tvivl. Trudeau gør noget ved Melania, som Trump aldrig har magtet. Og hvis du kigger på Trumps ansigt, kan du se, at han ved det.«

Imens John Legend, Chrissie Teigen og Donald Trump fortsætter ordkrigen på de sociale medier, forholder Melania sig som sædvanligt tavs.