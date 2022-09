Lyt til artiklen

I et forsøg på at reducere forbruget og udledningen af ​​drivhusgasser vil den hollandske by Haarlem, der ligger vest for Amsterdam, – som de første i verden – nu bandlyse kødreklamer i det offentlige rum.

Forbuddet vil træde i kraft i 2024, og indføres efter, at kød er blevet føjet til listen over produkter, der anses for at bidrage til klimakrisen. Det skriver The Guardian.

Haarlems 160.000 indbyggere må altså vente godt halvandet år grundet allerede eksisterende kontrakter med virksomheder, der sælger kødprodukter.

»Kød er meget skadeligt for miljøet. Vi kan ikke fortælle folk, at der er en klimakrise og opfordre dem til at købe produkter, der er en del af det,« siger Ziggy Klazes, en rådmand fra GroenLinks, til avisen Trouw.

Forslaget, som er udarbejdet af det grønne politiske parti GroenLinks, har mødt modstand fra flere kødproducenter, som mener, det kvæler ytringsfriheden.

»Myndighederne går for langt i at fortælle folk, hvad der er bedst for dem,« siger en talsmand fra Centralorganisationen for Kødsektoren.

Om det i 2024 vil være lovligt at reklamere for kød, der er produceret bæredygtigt, er endnu ikke endeligt besluttet.

Omkring 95 % af befolkningen i Holland spiser kød – dog er det over halvdelen, der ikke spiser det dagligt, viser landets statistik.