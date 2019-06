Det hele var nøje planlagt den skæbnesvangre aften.

Nogle timer forinden havde den unge dreng på 13 år opsøgt barnepigen og sagt, at hun godt kunne tage hjem før tid. Derefter ventede han på, at hans lillesøster på fire faldt i søvn, før han fandt en køkkenkniv frem og gik ind på hendes værelse.

Først stak han hende to gange, før han holdt en pause.

Så stak han hende 15 gange til.

Den brutale drabssag fra den amerikanske by Abilene i Texas rystede både det lokale samfund, men også store dele af resten af verden, da den tragiske sag kom frem i medierne tilbage i februar 2007.

For ikke nok med, at den lille pige Ella Bennett var blevet dræbt - så var drabsmanden hendes egen storebror, Paris Bennett, der selv var et barn.

Nu - mere end tolv år senere - står Paris Bennett frem i den nye dokumentar 'Psychopath' ('Psykopat', red.), hvor den kendte britiske journalist Piers Morgan møder den nu 25-årige mand, der fortæller om, hvorfor han valgte at tage livet af sin lillesøster.

Det skriver det britiske medie Mirror.

ARKIVFOTO af Paris og Ella Bennett sammen. Foto: Privatfoto

I dokumentaren forklarer Paris Bennett - der afsoner en straf på 40 års fængsel og er blevet diagnosticeret med dyssocial personlighedsstruktur og stærke psykopatiske træk - at han begik drabet på at hævne sig på sin mor, Charity.

Han følte, at moderen gav den lille pige mere opmærksomhed end ham, og så var hun samtidig faldet i og begyndt at tage stoffer igen.

I dokumentaren fortæller han ifølge Mirror, at han i mange år havde fornemmelsen af 'en brændende ildkugle i sin mave', og at den var rettet mod hans mor.

Han vidste samtidig, at det ville såre hende mest muligt, hvis han dræbte lillesøsteren, for ikke nok med, at det ville tage et af børnene fra hende, så ville hun også miste ham, når han blev sendt bag tremmer.

Under interviewet, hvor Paris Bennett sad afskåret fra Piers Morgan bag forstærket glas og omgivet af bevæbnede vagter, forklarer han også, hvorfor han ikke valgte at stoppe og i stedet redde sin søster, efter han havde stukket hende to gange og holdt en pause.

»Jeg kan huske, at jeg kæmpede med mig selv. En del af mig vidste, at jeg gjorde noget, der var forkert, og den del af mig elskede min søster og ville være gået til verdens ende for hende. Men en anden del af mig var såret, forvreden, mørk. Den del havde været i smerter så længe, at den ønskede at påføre den på en anden,« forklarer han ifølge Mirror og fortsætter:

»Jeg kan huske - selv mens jeg stak hende - at jeg kæmpede med mig selv for at stoppe, men jeg forsøgte ikke hårdt nok. Jeg kæmpede ikke hårdt nok mod mig selv. Da det gik op for mig, at det var for sent, kunne jeg ikke stoppe. Jeg var nødt til at se det til enden.«

Efter han som 13-årig begik det brutale drab, ringede han ifølge det britiske medie Metro først til en ven, før han selv ringede til politiet og sagde, hvad han havde gjort.

Ella Bennett blev dræbt to måneder før sin fem-års fødselsdag. Foto: Privatfoto

Den ansatte hos alarmcentralen, som tog imod opkaldet, svarede først:

»Du tror, du har dræbt en person?«

Til det svarede en grædende Paris ifølge Metro:

»Nej, jeg ved, at jeg gjorde det. Min søster. Jeg føler mig så forvirret.«

I dokumentaren medvirker Paris' mor, Charity, også. Hun forklarer, at hun ofte besøger sin søn i fængslet, og at hun har tilgivet og endnu elsker ham.

For seks år siden blev hun mor på ny til en søn, og selvom hun har tilgivet Paris, så understreger hun, at hun altid vil sætte den seks-årige søn først, da hun stadig er bange for, at Paris kan finde på at gøre ham noget, når han engang bliver prøveløsladt i fremtiden.

Dog hævder Paris Bennett - der har fået målt en IQ på 141 - i dokumentaren, at han ikke længere udgør nogen fare for andre end sig selv.

For den dag, han 'mærker den mørke side af sig selv igen', der vil han, som han forklarer det, fjerne sig selv fra ligningen.