Spansk ferieø er fjernet fra liste over steder, der betragtes som høj risiko. Det udnytter tyskerne til fulde.

Tusinder af tyskere er over weekenden fløjet til solrige Mallorca på påskeferie.

Lørdag lettede 60 fly fra Tyskland med kurs mod den spanske ferieøs hovedstad, Palma.

Og søndag er 70 flyvninger fra Tyskland med samme destination planlagt, oplyser lufthavnen på Mallorca.

Flyselskabet Eurowings alene er lørdag og søndag fløjet 44 gange fra ni tyske lufthavne til Mallorca. Det er næsten fire gange så mange som forrige weekend, oplyser flyselskabet.

Det er imidlertid stadig næsten 40 procent færre flyvninger end niveauet før pandemien.

Den spanske destination blev for nylig fjernet fra Tysklands liste over steder, der betragtes som høj risiko. Siden da er antallet af bookinger til ferieøen steget markant.

Antallet af nye smittede på Mallorca er under 50 per 100.000 indbyggere set over en uge. Det betyder, at tyske borgere kan tage på ferie uden krav om test eller karantæne, når de vender hjem.

Fra tirsdag er det dog et krav, at alle indrejsende til Tyskland skal kunne fremvise en nylig negativ coronatest.

I løbet af den kommende uge er vejret i den tyske hovedstad, Berlin, ganske omskifteligt. Enkelte dage kan ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) ende med op mod 20 grader og sol, men de fleste dage er overskyede og med omkring 10 grader.

Til sammenligning er der i Palma på Mallorca den kommende uge lovet over 20 grader næsten hver eneste dag og stort set fuld sol alle dagene ifølge DMI.

Den tyske regering har overvejet at indføre et midlertidigt stop for rejser til populære turistmål i udlandet. Tyske ministerier er blevet bedt om at undersøge, om det kan lade sig gøre uden at stride imod loven.

Tyskland forsøger i øjeblikket at dæmme op for en tredje bølge af coronavirus, der hovedsageligt skyldes nye, mere smitsomme coronavarianter.

