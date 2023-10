To flasker sirup til 80.000 kroner.

Det lyder ikke ligefrem som ugens tilbud.

Og det er det bestemt heller ikke.

Det er derimod, hvad Bilka i Kolding har fået i bøde for ikke at have fået fjernet to flasker karamelsirup fra butikshylden i tide.

Det skriver jv.dk.

For et par måneder siden blev siruppen fra Fabbri kaldt tilbage, da den kunne gære og blive farlig.

Den 12. september var Fødevarestyrelsen så på besøg i Bilka Kolding for at se, om alle flasker var blevet fjernet.

På hylderne stod stadig et par flasker med den tilbagekaldte sirup.

Og det kommer altså nu til at koste en bøde på 80.000 kroner og en sur smiley til varehuset i Kolding.

Jacob Krogsgaard Nielsen er presseansvarlig hos Salling Group, der ejer Bilka. Til jv.dk siger han:

»Vi beklager, at der er sket en fejl, idet nogle flasker ganske enkelt blev overset. Varen er ikke sundhedsfarlig, men uegnet til konsum, da der var observeret risiko for synligt mug i nogle flasker. Alle varer burde naturligvis være blevet fjernet. Vi synes så ikke, at forseelsen står mål med så stor en bøde, som er i samme størrelsesorden, som hvis butikken bevidst ikke havde fjernet en meget samfundsfarlig fødevare.«