Folk samles i Teheran for at mindes den dræbte general Soleimani. Imens lover efterfølger hævn.

Den nye leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde, Esmail Qaani, truer med helt at ville fjerne USA fra regionen.

Det rapporterer statslige medier ifølge nyhedsbureauet Reuters tidligt mandag dansk tid.

Qaani afløser Qassem Soleimani, der blev dræbt i et amerikansk droneangreb fredag i Bagdad.

Truslerne fremsætter han blandt andet på statsradio.

- Vi lover at fortsætte ad samme vej som martyren Soleimani og med samme styrke, og den eneste kompensation for os vil være at fjerne USA helt fra regionen, siger han ifølge Reuters.

Nogenlunde samtidig er gaderne i Irans hovedstad, Teheran, fyldt med sørgende, der ønsker at vise deres respekt for Qassem Soleimani, beskriver nyhedsbureauet AFP.

Flere holder portrætter af topgeneralen, der blev regnet som en af de absolut vigtigste mænd i Iran, mens folk samles nær universitet i Teheran, hvor ayatollah Ali Khamenei vil stå i spidsen for bønner for den dræbte general.

/ritzau/