To gidsler er ifølge Israels militær reddet ud af lejlighed ved hjælp af eksplosiver under operation i Rafah.

Det lykkedes natten til mandag Israels militær at befri to israelske gidsler i det sydlige Gaza ved at sprænge en dør til en lejlighed i stykker.

Gidslerne befandt sig i en lejlighed på anden sal i Rafah, fortæller talsmand for Israels militær Daniel Hagari ifølge det israelske medie Haaretz.

Ved aktionen brød lejligheden i brand.

- Fra det øjeblik, der udbrød brand i lejligheden, omfavnede soldaterne Louis og Fernando og beskyttede dem med deres kroppe, siger Daniel Hagari ifølge Haaretz med henvisning til gidslerne.

Befrielsen fandt sted som led i en større militæroperation i Rafah.

De befriede gidsler er 70-årige Louis Norberto Har og 60-årige Fernando Marman. Begge blev taget til fange af den palæstinensiske bevægelse Hamas, da den angreb Israel 7. oktober sidste år.

Mindst tre vagter, der holdt opsyn med gidslerne i lejligheden, blev dræbt ved operationen natten til mandag, oplyser Israels militær.

De befriede gidsler er fløjet med en helikopter til hospitalet Sheba Medical Centre i det centrale Israel. Begge skal være i god behold.

Den generelle offensiv mod Rafah har natten til mandag kostet mindst 67 personer livet, oplyser de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger i en udtalelse mandag formiddag ifølge Reuters, at Israel ikke vil misse nogen chance for at befri de tilbageværende gidsler, der er i Hamas' varetægt.

I alt blev 240 personer taget til fange af Hamas 7. oktober. Cirka halvdelen blev frigivet under en flere dage lang våbenhvile i november.

Det er uklart, hvor mange af de tilbageværende gidsler der er i live.

Ved angrebet på Israel i oktober blev 1200 personer dræbt.

Israels krig i Gaza blev iværksat som modsvar til Hamas. Krigen har ifølge myndighederne i Gaza kostet flere end 28.000 palæstinensere livet.

Størstedelen af Gaza befolkning er fordrevet fra deres hjem. Mange har søgt tilflugt i Rafah, som natten til mandag er blevet angrebet.

Rafah ligger ved grænsen mellem Gaza og Egypten.

/ritzau/