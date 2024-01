Så er Sverige for alvor ankommet til NATO.

800 svenske soldater skal nu sendes til Letland for at beskytte grænsen mod Rusland.

Det skriver Dagens Nyheter.

Den lettiske forsvarsminister, Andris Spruds, er begejstret:

»Det bliver vigtigt også at se det svenske flag i Letland,« siger han.

Alt i alt skal der sendes 2000 NATO-soldater til Letland. De skal oprette en beredskabsstyrke, der skal være klar, hvis Rusland sender tropper ind over grænsen.

Svenskerne skal blandt andet have pansrede køretøjer med.

Til Dagens Nyheter siger den svenske oberstløjtnant, Joakim Paasikivi:

Foto: Gavriil Grigorov/EPA/Ritzau Scanpix

»Der er naturligvis altid brug for mere, men de svenske styrker har god udrustning, og de er godt uddannet, og derfor er de også velkomne. Det handler om at kunne udvide styrken langs grænsen for at kunne levere et ordentligt forsvar og for at være afskrækkende,« siger han.

De svenske styrker ventes at være på plads i begyndelsen af 2025.

I november krydsede et uidentificeret fly den lettiske grænse fra russisk side. Og det har øget letternes frygt for, at russerne kan være på vej.