Uroligheder i Minneapolis som følge af politivold mod en sort mand fortsætter for tredje dag. Det skriver NBC News.

En politistation i byen står sent torsdag lokal tid i brand, og guvernøren i delstaten Minnesota har udkommanderet 500 soldater fra Nationalgarden for at få kontrol over situationen.

Urolighederne sker i kølvandet på George Floyds død i politiets varetægt. Mange mener, at betjentene skal sigtes for drab, og sagen er blevet en politisk varm kartoffel, som Donald Trump har lovet at komme til bunds i.

Opdateres...