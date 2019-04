En ransagning i Sri Lanka har ført til eksplosioner og ildkampe mellem soldater og en gruppe mænd.

En ransagning i Sri Lanka har fredag involveret eksplosioner og ildkamp mellem soldater og en gruppe mænd. Da soldaterne fik held med at gennemføre ransagningen fandt de både sprængstoffer og selvmordsveste.

Det oplyser en unavngiven talsmand i det srilankanske militær til nyhedsbureauet Reuters.

Ransagningen sker som del af efterforskningen af de bombeangreb, der ramte landet i påsken.

Det hele har angiveligt fundet sted i den østlige af landet. Der hersker lidt usikkerhed om de præcise detaljer.

Ifølge den unavngivne militærmand, som Reuters har talt med, startede episoden med, at soldater hørte en eksplosion. Da de søgte hen for at undersøge eksplosionen, blev de ifølge talsmanden mødt med skud.

Det lykkedes soldaterne at nedkæmpe modstanden og ransage stedet.

Her er der blevet fundet, hvad lokale medier ifølge Sky News kalder en "bombefabrik".

Ifølge det tyske nyhedsbureau har soldater på stedet fundet forskellige dele til nye eksplosioner, der kunne forårsage nye tab af menneskeliv.

Ud over sprængstofferne er der ifølge dpa fundet søm, metalkugler og detonatorer. Alt sammen har det vakt mistanke om, hvorvidt den gruppe der skød mod soldaterne havde planer om nye blodige angreb.

Ifølge dpa foregår der stadig skududvekslinger med de mænd, der forsøgte at forsvare bygningen.

Samtidig citerer dpa en unavngiven politimand for, at der andetsteds i Sri Lanka er blevet anholdt yderligere syv personer i forbindelse med bombeangrebene.

I alt har myndighederne anholdt mere end 250 mennesker siden påsken, skriver Reuters.

Angrebene fandt sted påskesøndag. Her gik først seks og siden hen yderligere to eksplosioner af i kirker og luksushoteller. Siden har den militante bevægelse Islamisk Stat hævdet at stå bag.

I alt har 253 mistet livet. Herunder tre danske børn.

/ritzau/