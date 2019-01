Gabons præsident, Ali Bongo Ondimba, der her ses ved et regionalt topmøde i Sydafrika, har været ikke været i landet siden oktober efter et hjerteanfald. Præsidenten erkendte i sin nytårstale fra en hospitalsseng i Marokko, at han havde helbredsproblemer, men han sagde, at han var i bedring. Mike Hutchings/Reuters