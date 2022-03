Fire russiske krigsfanger sidder på gulvet med bind for øjnene. De begynder lavmælt og nervøst at synge.

I teksten til videoen står der, at de russiske soldater optræder med den ukrainske nationalsang.

I en anden video bliver en gruppe uslørede krigsfanger presset til at sige: »Al ære til Ukraine.«

Mange eksempler viser også ukrainske soldater, som stolt poserer ved siden af blodige lig af russiske soldater.

De videoer og fotos bliver hyppigt delt på sociale medier som Instagram og Telegram, som viser den brutale krig i Ukraine helt ucensureret. I flere tilfælde kan det dog være yderst problematisk, siger Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder.

»Det eneste formål er at ydmyge krigsfangerne. Det er min vurdering, at det er et brud på Genèvekonventionen,« siger han.

Det er med andre ord en krigsforbrydelse, når krigsfanger ydmyges og udstilles på sociale medier helt usløret.

B.T. har hovedsageligt indsigt i materiale, som er delt på ukrainske kanaler. B.T. har dog også set enkelte eksempler, hvor russiske soldater angiveligt også har filmet ukrainske krigsfanger i ydmygende situationer. Videoerne er dog ikke uafhængigt verificerede.

Angiveligt skulle ukrainske krigssoldater her blive presset til at råbe »Ære til Rusland« af russiske soldater. De optræder usløret på videoen, som B.T. har set. Foto: B.T. Vis mere Angiveligt skulle ukrainske krigssoldater her blive presset til at råbe »Ære til Rusland« af russiske soldater. De optræder usløret på videoen, som B.T. har set. Foto: B.T.

Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder fortæller, at ydmygelse af krigsfanger ikke er nyt. Det sker i mange væbnede konflikter, hvor der opstår et naturligt had til fjenden og et ønske om at styrke moralen hos egne soldater og civile.

Og her spiller sociale medier nu en større og større rolle, siger Peter Vedel Kessing.

Udfordringen er, at Genèvekonventionen senest blev opdateret i årene efter Anden Verdenskrig og derfor langtfra tilpasset sociale medier.

»Det er gamle regler, men Røde Kors' opfattelse er, at den type behandling er nedværdigende.«

Selvom de mange videoer og fotos kan være mulige krigsforbrydelser, så betyder det ikke nødvendigvis, at de får konsekvenser.

Ifølge Peter Vedel Kessing er det kun meget alvorlige forbrydelser, som kommer for en international domstol. I de her tilfælde kan omfanget gøre, at nationale domstole i Ukraine eller Rusland måske vil forsøge at rejse en sag.