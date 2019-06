13 er døde efter de værste sammenstød i Khartoum mellem civile og hæren, siden Omar al-Bashir blev fjernet.

Mindst 13 er døde, efter at soldater har stormet en protestlejr i Sudans hovedstad, Khartoum.

Det oplyser læger ifølge Reuters og en række andre nyhedsmedier.

Det er det værste sammenstød, siden den mangeårige enerådige præsident Omar al-Bashir blev afsat i april.

Billeder, der er blevet delt på de sociale medier, og som Reuters kan bekræfte er ægte, viser kaotiske scener. Teltlejren er brændt ned, og en demonstrant kan ses vride sig på jorden og råbe i smerte, efter han tilsyneladende er ramt af skud.

Folk flygter gennem gaderne, mens der kan høres gentagne skudsalver.

Videoer viser folk, der forsøger at bære andre, der er ramt af skud, væk fra stedet.

Demonstranter har andre steder i byen og i nabobyen Omdurman reageret ved at blokere veje med store sten og brændende bildæk.

Den britiske ambassade i Khartoum protesterer over angrebet på demonstranterne.

- Der er ingen undskyldning for et sådan angreb. Stop. Nu, skriver ambassadøren, Irfan Siddiq, på Twitter.

Den største af de civile protestgrupper anklager det regerende militærråd for at stå bag angrebet på teltlejren. Det kaldes en "massakre".

Det benægtes af det militære overgangsråd (TMC), der stillede sig i spidsen for landet, efter at Bashir var fjernet.

Man har kun fjernet "uregerlige" personer, hedder det.

En gruppe af læger, der er knyttet til oppositionen, siger, at 13 "martyrer" har mistet livet under angrebet på teltlejren tidligere på dagen.

Den famøse teltlejr var slået op tæt på forsvarsministeriet.

TMC har tilbudt demonstranterne, at de kan danne en regering. Men det overordnede ansvar skal fortsat ligge hos det militære råd. Demonstranterne vil have militæret fuldstændigt koblet fra magten i landet.

Flere eksperter vurderer, at hæren frygter, at den er ved at miste kontrollen. Derfor synes den at have truffet en beslutning om at slå hårdt tilbage mod demonstranterne.

/ritzau/