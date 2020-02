En thailandsk soldat har åbnet ild og dræbt mindst 13 personer, oplyser politiet i det nordøstlige Thailand.

En thailandsk soldat har åbnet ild og dræbt mange mennesker i det nordøstlige Thailand, skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til en lokal politimand og lokale medier.

Adskillige er desuden såret.

Lørdag eftermiddag omkring klokken 15.45 dansk tid forlyder det fra lokale myndigheder ifølge Reuters, at mindst 13 mennesker er bekræftet skudt og dræbt. Tallet kan stige, lyder det.

Tidligere på eftermiddagen skrev det franske nyhedsbureau AFP, at antallet af dræbte var 17 personer.

Masseskyderier forekommer meget sjældent i Thailand - bortset fra i de sydlige områder, hvor et oprør har ulmet i årtier.

Soldaten, der stadig er på fri fod, åbnede ild i Nakhon Ratchasima i den nordøstlige del af landet, siger en lokal politimand. Byen er blandt de fem største i Thailand.

- Soldaten åbnede ild flere forskellige steder i byen, som ligger omkring 400 kilometer fra Bangkok, siger politiets talsmand, Kissana Phathanacharoen, i en pressemeddelelse til journalister.

Efter skyderiet forblev gerningsmanden tæt på et butikscenter. Der var ubekræftede forlydender om, at han måske havde taget gidsler i centeret, hvor en del mennesker havde gemt sig.

Lokale medier har udsendt optagelser, som viser soldaten stå ud af en bil foran butikscenteret og åbne ild, mens panikslagne mennesker løber væk fra stedet.

Politiet siger, at den mand, som er blevet identificeret som gerningsmanden, tidligere på dagen havde skrevet på sin Facebook-profil, at "døden er uundgåelig for alle".

Han havde samtidig lagt et billede op af sig selv bevæbnet med et håndskydevåben.

På et tidspunkt - efter at skyderiet var gået i gang - skrev gerningsmanden: "Skal jeg give op?", inden hans profil blev gjort utilgængelig.

Lokalt politi siger, at soldaten først ankom til et hus og dræbte to mennesker, hvorefter han tog til en våbenbutik på hærens base og anskaffede sig et nyt skydevåben.

Thailands premierminister og leder af militærstyret, Prayuth Chan-ocha, har ifølge en talsmand kondoleret over for familierne til de dræbte.

På Twitter råder Udenrigsministeriets Borgerservice til at udvise stor forsigtighed, hvis man opholder sig i byen.

Man bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret om situationen via nyhedsmedierne, lyder det.

/ritzau/Reuters