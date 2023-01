Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For en ukrainsk soldat skulle det vise sig at være farligere på operationsbordet end på slagmarken.

Da en granat, der sad ubehageligt tæt på hjerte, kunne detonere når som helst.

Granaten sad i den levende ukrainske soldats bryst, men ud det skulle den, og helst med patientens liv i behold.

Den ueksploderet granat sidder utrolig tæt på soldatens hjerte. Foto: Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine/Facebook Vis mere Den ueksploderet granat sidder utrolig tæt på soldatens hjerte. Foto: Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine/Facebook

Operationen var utrolig risikabel for både patient og tilhørende læger. Granaten var af typen VOG, der er fire centimeter lang. Den tikkende bombe var ikke kun farlig for soldaten, der lå under kniven, men også for lægen, der stod for operationen.

Det var nemlig en fire centimeter lang VOG-granat, der er et fire centimeter langt stykke ammunition, der har et omfang på 400 meter.

Det skriver Generalstaben for Ukraines væbnede styrker på Facebook.

Det var ikke kun patienten, der skulle frygte for sit liv under operationen. Den erfarne kirug ses her med den ueksploderet granat i hånde. Foto: Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine/Facebook Vis mere Det var ikke kun patienten, der skulle frygte for sit liv under operationen. Den erfarne kirug ses her med den ueksploderet granat i hånde. Foto: Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine/Facebook

Det var derfor heller ikke Hr. hvem som helst, der udførte operationen, men major Genereal Andrii Verba, der bliver beskrevet som en af de mest erfarne læger i det ukrainske forsvar.

Operationen blev udført uden brug af 'elektrokoagulering', der er en velkendt metode, hvor man bruger elektrisk strøm til at hjælpe med at kontrollere blødninger under operationen.

Grunden til dette var, at granaten kunne detonere når som helst.

Patienten er i stabil tilstand efter operationen.